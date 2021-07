BeIN Sports réplique face à l'assignation de la LFP

Une histoire à n'en plus finir. Alors que le Tribunal de commerce de Nanterre a donné raison à Canal + dans le litige qui l’oppose à beIN Sports, la Ligue de Football Professionnelle (LFP) avait décidé, d'après L'Equipe, d'assigner beIN SPORTS en référé afin de préserver ses droits. Cependant, BeIN Sports, qui diffuse deux matchs de Ligue 1 par journée (332 M€ par an), va lancer une action en justice contre la LFP selon les informations de RMC Sport.

La suite après cette publicité

De plus, Nasser Al-Khelaïfi, président du conseil d'administration de BeIN Sports, serait «complètement séparé de la prise de décision de BeIN à ce sujet, ainsi que des décisions du conseil d'administration de la Ligue. Il est donc complètement déconnecté. Cependant, il est clair pour tout le monde qu'il y a un chaos complet. Nous sommes certains qu'il pense la même chose», précise une source proche. Alors que la saison 2021-2022 de Ligue 1 débutera le 6 août prochain, les affiches Troyes-PSG et Metz-Lille, n’ont toujours pas de diffuseur. Et Le feuilleton des droits TV est loin de se terminer.