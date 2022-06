Le Real Madrid galère avec ses indésirables

La suite après cette publicité

Florentino Pérez a régalé. Invité mercredi soir de l'émission El Chiringuito de Jugones, le président du Real Madrid a vidé son sac sur le dossier Kylian Mbappé. Il en a aussi profité pour évoquer la suite du mercato estival 2022 où les Merengues ont déjà mis la main sur Antonio Rüdiger et Aurélien Tchouameni. «Pour l'instant, nous avons stoppé le recrutement, notamment parce que nous ne pouvons pas débourser plus. Maintenant, nous devons travailler en juillet et en août pour voir ce qui se passe avec les joueurs qui partent», a avoué le patron madrilène.

Des joueurs poussés vers la sortie

Les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont donc s'activer durant les prochaines semaines pour réduire leur effectif. Un effectif qu'ont déjà quitté Marcelo, Isco et Gareth Bale, tous en fin de contrat. D'autres éléments sont invités à suivre le mouvement cet été à l'image de Jesus Vallejo (25 ans). Sous contrat jusqu'en 2025, le défenseur n'entre pas dans les plans du club. Son nom a circulé à Grenade. Mais le joueur ne souhaite pas quitter la capitale espagnole cet été selon Marca. La porte est aussi ouverte pour Dani Ceballos (25 ans).

Pourtant, les cadres du vestiaire merengue ont milité pour qu'il reste. Mais le milieu de terrain veut retrouver du temps de jeu. Le Betis, son ancien club, aimerait notamment le rapatrier. Les Andalous sont prêts à faire une offre de 3 millions d'euros. Ce qui est cependant insuffisant pour le Real Madrid. En attaque aussi le club veut dégraisser. «Benzema aura un remplaçant, mais pour le jour où il partira. On ne cherche pas un joueur pour rester sur le banc. Pour le moment, nous avons Jovic», a confié Florentino Pérez. Mais il pourrait devoir trouver un joueur d'appoint puisque Luka Jovic (24 ans) est sur le départ.

Pas de vente pour le moment

AS indique que la Fiorentina souhaite le recruter, a priori sous la forme d'un prêt. Toutefois, son gros salaire pourrait freiner la Viola. Mariano Diaz (28 ans) est, lui aussi, un candidat au départ. Après avoir refusé de partir durant plusieurs mercatos, l'ancien joueur de l'OL a visiblement changé d'avis. Fenerbahçe s'active pour le faire signer. Les champions d'Europe devront aussi gérer le dosser Marco Asensio (26 ans). En fin de contrat dans un an, l'Espagnol arrive à un tournant, lui qui s'est récemment attaché les services de Jorge Mendes et qui a confié qu'il n'excluait rien pour son avenir. Malgré tout, plusieurs écuries sont intéressées par son profil, à l'image d'Arsenal, Newcastle, la Juventus et l'AC Milan.

Interrogé au sujet du joueur, qui n'est pas fermé à l'idée de prolonger son bail qui prend fin en 2023, Florentino Pérez a botté en touche. Les dirigeants madrilènes devront enfin se pencher sur les cas des joueurs partis en prêts comme Takefusa Kubo, Reinier ou encore Borja Majoral, que Levante veut garder. Mais Madrid pourrait le rapatrier pour occuper le rôle de doublure de KB9. Alvaro Odriozola, lui aussi, devrait rester au sein de la Casa Blanca l'an prochain. Un club qui galère visiblement tout autant que le PSG et le Barça pour se débarrasser de ses indésirables.