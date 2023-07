Mercato OGC Nice : c’est quoi le problème ?

La suite après cette publicité

Neuvième du dernier exercice de Ligue 1, l’OGC Nice aura forcément à cœur de se relever lors de la saison 2023-2024. Avec le championnat et la Coupe de France comme seuls objectifs - les Aiglons n’étant pas qualifiés pour les prochaines compétitions européennes - le Gym n’aura pas le droit à l’erreur. Oui mais voilà, si le club azuréen a officialisé l’arrivée de son nouveau coach, Francesco Farioli, les renforts se font encore attendre…

À l’heure où Lille, Marseille, Monaco, le PSG, Montpellier, Rennes, Strasbourg ou encore les promus Metz et Le Havre s’activent pour construire une équipe compétitive, l’OGC Nice est à l’arrêt. Après un été 2022 agité qui avait vu les Aiglons dépenser près de trente millions d’euros pour enrôler Mattia Viti, Rares Ilie et Alexis Beka-Beka, la donne a clairement changé et les propriétaires du club, déterminés à l’idée de dégraisser, semblent avoir coupé les robinets. De quoi inquiéter les supporters niçois. Avec Dante et Todibo comme seuls joueurs confirmés en défense centrale, les Aiglons ont pourtant des besoins dans ce secteur, qui plus est après le départ en prêt de Viti du côté de Sassuolo. Un constat également applicable à l’attaque.

À lire

Amical : l’OGC Nice s’impose sur le fil face à Montpellier

C’est le calme plat sur la Côte d’Azur !

Si Evann Guessand est récemment revenu après une expérience au FC Nantes, Nice s’est depuis séparé de Kasper Dolberg, parti du côté d’Anderlecht, et Andy Delort, aujourd’hui à Umm Salal. Dès lors, le Gym ne compte plus que Gaëtan Laborde et Terem Moffi dans ses rangs. Au milieu de terrain, Ross Barkley et Aaron Ramsey, en fin de contrat, ont également quitté le club. Jean N’Guessan devrait lui atterrir du côté de Metz alors que Calvin Stengs est à un pas d’Antwerp. Autant de départs qui n’ont toujours pas été compensés et qui interrogent. Qu’en est-il de l’ambition des Rouge et Noir ? Dans cette optique et comme facteur explicatif de cette inactivité sur le marché, certains éléments de contexte peuvent être avancés.

La suite après cette publicité

Jim Ratcliffe, propriétaire de l’OGC Nice et de Lausanne Sports, est ainsi toujours à l’affût pour un potentiel rachat de Manchester United. Si cette priorité affichée par Ineos peut justifier le mercato très calme des Niçois, les fans du Gym s’impatientent malgré tout. Alors que Kephren Thuram et Jean-Clair Todibo, deux cadres niçois convoités par de nombreux cadors européens, pourraient également plier bagages, les prochaines semaines s’annoncent bouillantes. Pour rassurer les plus sceptiques, il convient cependant de préciser que le marché des transferts fermera ses portes le 1er septembre prochain. De quoi laisser du temps à Florent Ghisolfi et ses équipes de réaliser quelques jolis coups…