Exclu FM Super League

Samuel Essende transféré pour un montant record aux Young Boys

Par Sebastien Denis
1 min.
Samuel Essende @Maxppp

Formé au Paris Saint-Germain, Samuel Essende s’était véritablement révélé aux yeux de l’Europe du côté du Portugal. Sous les couleurs de Vizela, l’attaquant de 28 ans avait fait trembler les filets à 15 reprises en première division portugaise, gagnant par la même occasion sa place en sélection congolaise. Des performances remarquées qui lui avaient ouvert les portes de la Bundesliga l’été dernier. Mais l’aventure allemande a tourné court. En manque cruel de temps de jeu et de confiance du côté du FC Augsbourg, le puissant avant-centre devait trouver une porte de sortie pour relancer la machine. C’est désormais chose faite.

Profitant de la fermeture plus tardive de leur marché des transferts, les Young Boys de Berne ont raflé la mise dans les toutes dernières heures du mercato. Et le club suisse n’a pas fait les choses à moitié. Pour arracher la signature du buteur, la direction a lâché 3,75 M€. Un montant colossal à cette échelle, qui fait d’Essende l’un des plus gros transferts de l’histoire du club bernois. L’ancien Parisien a paraphé un contrat longue durée, le liant aux Young Boys jusqu’en juin 2029.

Pub. le - MAJ le
