PSG : les premières victimes de Luis Enrique

Luis Enrique s’est fait attendre. Hier, les journalistes étaient présents à 14 heures dans l’auditorium du centre d’entraînement de Poissy afin d’accueillir le nouveau coach du PSG. Mais ils ont dû attendre 17 heures pour le voir puisque la conférence de presse a été décalée de trois heures suite à un retard de Nasser Al-Khelaïfi, accueilli par la patrouille à la descente de son avion. L’ancien entraîneur du FC Barcelone a pu expliquer son plan de bataille pour mener son nouveau club vers les sommets tout en répondant aux questions concernant le mercato.

Il a d’ailleurs pris soin de botter en touche concernant les dossiers Neymar, avec lequel il a indiqué ne pas avoir encore parlé, et Kylian Mbappé, qui a reçu un ultimatum de la part de NAK. Outre ces deux cas importants, Luis Enrique aura d’autres chats à fouetter. Tout d’abord, celui qui veut bâtir la meilleure équipe possible comptera sur Manuel Ugarte, Marco Asensio, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour et Kang-In Lee. Ce sont les six renforts sur lesquels il comptera, en attendant éventuellement d’autres.

Enrique va trancher dans le vif

Dans le sens des départs, il devra s’appuyer sur les talents et le réseau de Luis Campos pour réaliser un dégraissage d’envergure. Sport dresse d’ailleurs la liste des joueurs sur lesquels il ne comptera pas à Paris. Sans surprise, on retrouve beaucoup d’éléments prêtés l’an dernier à l’image de Mauro Icardi et Leandro Paredes, qui pourraient être vendus à Galatasaray. Les Turcs s’intéressent aussi à Juan Bernat selon nos informations.

Georginio Wijnaldum, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Julian Draxler ou encore Keylor Navas (qui a des touches en Premier League) n’entrent pas non plus dans ses plans. Toutefois, AS explique que Luis Enrique n’a pas encore tranché définitivement concernant son gardien numéro un. Xavi Simons, malgré une belle saison au PSV Eindhoven, ne devrait pas revenir, alors que les jeunes Edouard Michut, Ayman Kari ou encore Djeidi Gassama partiront ailleurs selon AS. Pas de grandes surprises donc pour le moment en attendant de connaître la position du coach concernant Neymar et Mbappé.