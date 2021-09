David Luiz rebondit à Flamengo

Libre après deux saisons passées du côté d'Arsenal, David Luiz (34 ans) pouvait s'engager où il le souhaitait. Et alors qu'on l'évoquait en France à l'Olympique de Marseille, il a finalement décidé de rentrer au Brésil. Le vainqueur de la Ligue des Champions 2012 vient de s'engager avec Flamengo.

Le club de Rio de Janeiro a annoncé la nouvelle dans un communiqué : «né à Diadema, il a parcouru le monde et s'est habitué à gagner, gagner et gagner, comme le dit notre hymne. Les gens ont crié, le cœur a tremblé et maintenant il portera du rouge et du noir. Les plus grands fans du monde, David Luiz est le nouveau joueur de Mengão ! Bienvenue!»