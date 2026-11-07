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Ligue 1

PSG : le Virage Auteuil enflamme le Parc pour ses 35 ans !

Par Kevin Massampu
1 min.
La tribune Auteuil pendant un match du PSG au Parc des Princes @Maxppp
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PSG 1-0 Troyes
winamax
1 2.25 N 1.52 2 12.5 1er pari remboursé Voir sur Ligue 1+

Pour sa dernière sortie avant la trêve internationale, le Paris Saint-Germain reçoit Troyes au Parc des Princes, en Ligue 1. Pour le moment, les hommes de Luis Enrique sont devant au score après un but d’Illya Zabarnyi avant la pause. Une rencontre particulière pour les supporters parisiens, qui célèbrent ce samedi le 35e anniversaire du Virage Auteuil.

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Josué Cassé
Le Virage Auteuil s’embrase #PSGESTAC
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Avant le coup d’envoi, les ultras du PSG ont offert un spectacle magnifique dans les tribunes du Parc des Princes. À l’occasion de cet anniversaire, le Virage Auteuil a déployé un tifo spectaculaire, accompagné de chants et de fumigènes, pour marquer les 35 ans de l’un des symboles historiques du club double champion d’Europe en titre.

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