MU : Andy Cole lie la mauvaise forme de Bruno Fernandes au retour de CR7

Excellant avec Manchester United l'an dernier, Bruno Fernandes (27 ans) a dû se partager la vedette avec Cristiano Ronaldo. Auteur de 5 buts et 9 offrandes en 24 rencontres, le milieu offensif portugais a surtout vu son impact dans le jeu diminuer. Une impression visuelle que partage Andy Cole. L'ancienne gloire des Mancuniens qui a sévi avec le maillot des Red Devils entre 1995 et 2002 estime que le retour de Cristiano Ronaldo a perturbé Bruno Fernandes.

«Je regarde Bruno Fernandes et depuis le retour de Ronaldo, ce n’est plus le même joueur que la saison dernière. Je me demande pourquoi. Il est doué. Il ne devrait pas s'inquiéter de savoir si Ronaldo est dans l'équipe, car ce sont deux joueurs de qualité, qui veulent la même chose. Mais son rendement a changé depuis le retour de Ronaldo» a-t-il lâché à Premier League Productions.