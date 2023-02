BL : l’Union Berlin prend la tête, Dortmund déroule face à Fribourg, Leipzig cale

La 19e journée de Bundesliga avait vu hier Augsbourg dominer le Bayer Leverkusen. Ce samedi, l’Union Berlin affrontait Mayence. Un duel où l’équipe de l’Est de l’Allemagne a su l’emporter. Kevin Behrens (32e) a lancé l’Union Berlin avant que Markus Ingvartsen égalise sur penalty (79e) mais l’international américain et ancien rennais Jordan Siebatcheu a arraché la victoire (84e). Conséquence de ce succès 5-1, les coéquipiers de Jérôme Roussillon prennent la tête du championnat avec deux points d’avance sur le Bayern Munich qui joue demain contre Wolfsbourg. Le podium est complété par le Borussia Dortmund qui s’est offert Fribourg. Les Marsupiaux ont réalisé un match plein avec notamment le but rapide de Nico Schlotterbeck (26e) contre son ancien club. Si Lucas Holer a égalisé (45e), Dortmund a déroulé en seconde période suite à des buts de Karim Adeyemi (48e), Sébastien Haller (51e), Julian Brandt (70e) et Giovanni Reyna (82e).

Avec cette victoire 5-1, le Borussia Dortmund revient à hauteur du Bayern Munich et complète le podium. Quatrième, le RB Leipzig a manqué le coche contre Cologne. Incapables de trouver la solution, les joueurs de Marco Rose concèdent le match nul et sont à trois points du leader berlinois. Juste un point derrière, on retrouve l’Eintracht Francfort en cinquième position. Les Adler se sont offerts le Hertha Berlin (17e) avec un doublé du Français Randal Kolo Muani (21e sp et 28e) et un but d’Aurelio Buta (90e +3) pour une victoire 3-0. Dans le même temps, Bochum a déroulé face à Hoffenheim en s’imposant 6-2 et grimpe à la 15e place. Stuttgart glisse en tant que barragiste.

