L’OL a tenté un gros coup en fin de mercato

Après un été très agité, l’Olympique Lyonnais a finalement réussi à limiter la casse sur le mercato. Le club cherchait pourtant activement un ailier droit titulaire et un numéro 9 titulaire avec le départ de Georges Mikautadze. En vain. Pourtant, la cellule de recrutement lyonnaise avait plusieurs idées originales pour renforcer son effectif, en témoigne les arrivées de Karabec ou encore Sulc et Morton.

Après avoir attiré sept joueurs cet été (8 avec Ghezzal, arrivé librement), le club rhodanien a tenté un autre coup selon nos informations. Dans la dernière ligne droite, les dirigeants lyonnais ont en effet formulé une offre estimée à 7 millions d’euros à Brondby. Celle-ci concernait le milieu de terrain Noah Nartey, mais le club danois l’a poliment refusée. Âgé de 19 ans, Nartey était courtisé par plusieurs clubs européens, mais est finalement resté à Brondby. L’international espoir danois (6 sélections) avait joué 19 matchs la saison dernière avec son club, pour 1 but et 3 passes décisives. Le milieu de 19 ans est considéré comme l’une des sensations du championnat danois. International espoir et sous contrat jusqu’en 2027, Nartey discute avec son club qui veut vite le prolonger.