Marcus Thuram vide son sac et dézingue le Borussia Mönchengladbach !

Trois buts et une petite passe décisive en 23 matches toutes compétitions confondues, voici le triste bilan de Marcus Thuram (24 ans) sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach, dixième de Bundesliga la saison passée. Appelé pour le dernier Euro avec l'équipe de France, l'attaquant, natif de Parme, n'a finalement pas su confirmer les attentes placées en lui. Gêné par les blessures, celui qui avait notamment défrayé la chronique pour avoir craché sur un adversaire en pleine pandémie de Covid-19 (il avait écopé d'une suspension de six matches ferme, dont un avec sursis) a cependant tenu à lâcher ses quatre vérités sur cette traversée du désert.

Interrogé dans le podcast Sport News Africa, l'international tricolore n'a, en effet, pas mâché ses mots. Du traducteur à Adi Hütter, limogé depuis, en passant par les supporters, tout le monde en a ainsi pris pour son grade. «Après l’épisode du crachat, ça se passe bien, je marque contre Dortmund et je vais à l’Euro mais il y a eu une vraie rupture entre les deux coachs. Il y a eu Marco Rose (coach des Fohlen de 2019 à 2021) puis le nouveau coach (Adi Hütter, coach de la saison passée, ndlr) et en revenant de l’Euro, c’est là où ça a commencé à partir en... et comme ça se passait pas bien ils ont oublié la bonne période et l’Euro, ils ont juste mis le avant et le après mais ça c’est normal, c’est le monde du football. J’ai la chance de faire ce métier, je ne vais pas me plaindre de le faire alors que c’est un rêve de gosse», a tout d'abord déclaré l'ancien Sochalien avant d'en remettre une couche sur son ancien entraîneur, parti en mai dernier.

Marcus Thuram règle ses comptes !

«Quand le nouveau coach est arrivé, il a vite compris que je préférais Marco Rose à sa place et quand on me chahute ça peut vite mal se passer, tu vois ce que je veux dire. Il m'a dit Marcus, je ne suis pas Marco Rose. Et vous n’êtes pas un joueur vedette ici». Une attaque frontale avant de dénoncer le traitement réservé aux Français du groupe : «quand nous Français avions une fois douze minutes de retard, nous étions traités comme de jeunes enfants. Et à l’époque où les choses allaient bien, j’ai également été autorisé à sauter le cours d’allemand. Quand les choses allaient mal, on m’a réprimandé et on m’a dit de reprendre les cours d’allemand. Quand ça allait mal, c’était vite la faute des Français, que ce soit la musique ou les taureaux qu’on faisait entre nous, on enlevait les taureaux, ça dérangeait».

Frustré, Thuram est ensuite revenu, sans langue de bois, sur sa mauvaise passe : «le faux départ plus la blessure, ça m’a pas aidé, les fans n’ont pas compris. Les gens ont aussi raconté des choses fausses, comme quoi je voulais partir à l’Inter l'été dernier par exemple. Après voilà, ce n'est pas une cicatrice, je ne garde pas ça en tête mais ça explique certaines choses». Peu influant dans le jeu l'ex-buteur de Guingamp a, par ailleurs, exprimé ses difficultés à se faire une place de choix dans l'effectif du club allemand. Des mots forts pour un joueur arrivé en juillet 2019 et sous contrat jusqu'en juin 2023.

«Si l’équipe jouait bien la saison passée... enfin elle jouait mal mais si elle jouait bien, ce n’était pas grâce à moi. Si je joue bien, l’équipe ne joue pas bien forcément. Je n’ai pas cette influence. Alassane (Pléa) si il est bien lui, l’équipe joue bien, moi je veux qu'Alassane touche le maximum de ballons pour cette raison». Peu à l'aise et en désaccord avec son entraîneur, Thuram pourrait alors voguer vers de nouveaux horizons dès cet été. Une destinée plus que probable après un nouveau tacle, celui-ci adressé aux fans de Gladbach : «on ne comprend pas ici qu'un joueur veuille parfois passer à l'étape suivante et quitter le club. Ils ont même sifflé Matthias Ginter. Certains clubs savent qu’ils sont des clubs tremplins, ici si tu veux partir à United ils ne comprennent pas. Pour eux, tu ne peux pas partir d’ici». Conscient de l'animosité pouvant régner dans les travées du Borussia-Park, Marcus Thuram a finalement clôturé son intervention par un message très clair : «si je pars, il n'y aura pas de matches après». De quoi rendre son départ du Borussia Mönchengladbach inévitable ? Réponse dans les semaines à venir.