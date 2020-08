Le cas Samuel Umtiti préoccupe énormément le Barça

Avec Luis Suarez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal et Junior Firpo, Samuel Umtiti figure sur la liste noire de Ronald Koeman. Le nouvel entraîneur du FC Barcelone ne compte plus du tout sur ces cinq éléments et le leur a fait savoir, avec plus ou moins de diplomatie d'ailleurs. Et si les quatre premiers ont des touches (Suarez plaît au PSG et a été proposé à la Juventus, Rakitic est tout proche d'un retour au Séville FC, Vidal discute avec l'Inter et Junior est ciblé en Italie), rien ne vient pour le champion du monde 2018.

Mundo Deportivo explique en effet dans son édition du jour que, depuis que l'international tricolore (31 sélections, 4 réalisations) a été mis sur le marché, les offres acceptables se font attendre. Il y a bien eu des marques d'intérêts venues de Serie A (Lazio, Naples) et de Premier League (Leicester, West Ham, Arsenal). Mais les propositions reçues n'atteignent pas la moitié de ce qu'espère le Barça pour lui.

Un salaire qui pèse

Pire, pour la plupart d'entre elles, des prêts, les Blaugranas devraient prendre une grosse partie du salaire de l'ancien Lyonnais, sous contrat jusqu'en juin 2023, en charge... Cette situation commence à inquiéter sérieusement la direction de l'écurie catalane, qui craint de se retrouver avec un défenseur central sur lequel son coach ne compte pas sur les bras, pesant qui plus est sur les finances du club (7 M€ net par an).

Le gaucher de 26 ans, lui, observe toute cette agitation sans trop s'en faire. Comme depuis des semaines, il répète à l'envi qu'il ne souhaite absolument pas quitter le Camp Nou cet été. Il prépare son retour ce dimanche pour les tests Covid-19 et lundi pour la reprise de l'entraînement. Comme si de rien n'était. Le Barça a de quoi être inquiet...