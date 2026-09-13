Atlético : Jonathan David a tout pour séduire Diego Simeone

Prêté par la Juventus à l’Atlético de Madrid, Jonathan David arrive avec un profil qui semble parfaitement adapté aux exigences de Diego Simeone. En concurrence avec Julián Alvarez et Alexander Sorloth, le Canadien de 26 ans ne se distingue pas uniquement par ses 154 buts et 51 passes décisives en 362 matches avec La Gantoise, Lille et la Juventus. Son activité sans ballon constitue l’une de ses principales forces : la saison dernière en Serie A, ses 115,6 mètres parcourus par minute faisaient de lui l’avant-centre affichant la plus grosse charge physique du championnat selon Comparisonator. Pressing, contre-pressing et répétition des efforts font de lui le premier défenseur de son équipe, une qualité déjà visible à Lille. Mais David connaît parfaitement l’exigence de son poste : « Le travail des attaquants est de marquer des buts. Si je ne marque pas, il y a des critiques, et si je marque, c’est une autre histoire. »

La suite après cette publicité

Son intelligence dans les déplacements reste toutefois sa qualité la plus appréciée. « C’est le joueur le plus intelligent que j’ai entraîné », assurait son sélectionneur Jesse Marsch pour le défendre face aux critiques au Canada. Mobile, capable de décrocher, de jouer entre les lignes, d’attaquer la profondeur ou de combiner rapidement, David est surtout redoutable dans la surface : 85 % de ses 533 tirs recensés avec Lille et la Juventus ont été déclenchés à l’intérieur des 16 mètres. Luciano Spalletti louait d’ailleurs sa capacité à « s’approprier les espaces libres », tout en pointant ses limites dans les duels et dos au but. Avec seulement huit buts de la tête sur ses 114 réalisations en championnat et en Ligue des champions en Europe, le Canadien n’est pas un pur point d’appui. L’Atlético récupère plutôt un numéro 9 opportuniste, travailleur et intelligent, capable d’offrir à Simeone un registre différent de ceux d’Alvarez et Sorloth.