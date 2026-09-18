PSG : Luis Enrique n’est pas inquiet pour Désiré Doué
Désiré Doué (21 ans) est un élément très apprécié au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale lui a d’ailleurs récemment soumis une offre de prolongation. Mais en attendant, le milieu offensif a du mal en ce début de saison. Après avoir été titularisé lors des deux premiers matches de la saison (contre Aston Villa et Rennes), Doué a été envoyé sur le banc de touche face à Lille et Brest. En Ligue des Champions, il n’est même pas entré contre le Slovan Bratislava.
Interrogé sur ce cas à deux jours du choc face à l’Olympique de Marseille, Luis Enrique a fait savoir qu’il n’était pas inquiet. « Comme d’habitude, c’est un joueur incroyable. Un vrai plaisir de l’avoir avec sa mentalité. Il a été titulaire la majorité des matchs et je suis très content de ce que j’ai vu. Il y a des hauts et des bas, mais c’est normal. Il montre tous les jours sa capacité. C’est un joueur qui fait des différences », a confié l’Espagnol en conférence.
En savoir plus sur
Lamine Yamal explique pourquoi les joueurs du PSG et Kylian Mbappé ne doivent pas gagner le Ballon d’Or
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Lamine Yamal explique pourquoi les joueurs du PSG et Kylian Mbappé ne doivent pas gagner le Ballon d’Or
Explorer