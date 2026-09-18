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Ligue 1

PSG : Luis Enrique n’est pas inquiet pour Désiré Doué

Par Matthieu Margueritte - Maxime Barbaud
1 min.
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Désiré Doué (21 ans) est un élément très apprécié au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale lui a d’ailleurs récemment soumis une offre de prolongation. Mais en attendant, le milieu offensif a du mal en ce début de saison. Après avoir été titularisé lors des deux premiers matches de la saison (contre Aston Villa et Rennes), Doué a été envoyé sur le banc de touche face à Lille et Brest. En Ligue des Champions, il n’est même pas entré contre le Slovan Bratislava.

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Interrogé sur ce cas à deux jours du choc face à l’Olympique de Marseille, Luis Enrique a fait savoir qu’il n’était pas inquiet. « Comme d’habitude, c’est un joueur incroyable. Un vrai plaisir de l’avoir avec sa mentalité. Il a été titulaire la majorité des matchs et je suis très content de ce que j’ai vu. Il y a des hauts et des bas, mais c’est normal. Il montre tous les jours sa capacité. C’est un joueur qui fait des différences », a confié l’Espagnol en conférence.

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