La presse barcelonaise craint le pire avant le choc face au PSG !

À la veille du choc entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour le compte de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, l’inquiétude gagne une partie de la presse catalane. Et pour cause, au-delà de l’enjeu sportif de cette affiche européenne, c’est surtout le contexte sécuritaire en France qui suscite des interrogations. Les violences survenues ce samedi 17 octobre en marge des mobilisations contre la vie chère, ont en effet marqué les esprits et alimenté les craintes de plusieurs médias espagnols.

La suite après cette publicité

Alors que les Parisiens s’apprêtent à accueillir les Catalans au Parc des Princes, l’atmosphère qui entoure la capitale française est scrutée de près de l’autre côté des Pyrénées. Dans ses colonnes, la presse catalane s’inquiète notamment des conséquences de ces débordements sur le séjour des supporters et de la délégation barcelonaise à Paris. «Un Paris en flammes attend le Barça de Flick», indiquait notamment Mundo Deportivo ces dernières heures avant de détailler : «La France et sa capitale sont actuellement le théâtre de graves troubles. Les manifestations, menées par les 'gilets jaunes’, ont entraîné d’importantes perturbations de l’ordre public».

PSG-Barça n’est pas menacé

Pour les observateurs espagnols, l’enjeu est désormais de savoir si les conditions seront réunies pour que les supporters puissent profiter pleinement de l’événement, sans que les préoccupations liées à la sécurité ne prennent le dessus. «Le FC Barcelone devra composer avec un climat de fortes tensions sociales à Paris», ajoute, de son côté, le quotidien Sport, remettant même en cause le possible maintien de ce choc : «l’évolution de la situation et les mesures de sécurité prises par les autorités seront des facteurs clés à suivre de près avant l’arrivée de l’équipe de Barcelone et de ses supporters». Il y a quelques minutes, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, est toutefois sorti du silence.

La suite après cette publicité

«La question ne se pose pas pour le match de (mardi) soir entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone» et «pour d’autres matchs qui peuvent avoir lieu en Coupe d’Europe», a rassuré l’homme politique avant d’insister : «les matchs ne sont pas remis en cause». Malgré les inquiétudes relayées en Espagne, le match reste donc programmé, ce mardi à 21 heures, au Parc des Princes. A noter, enfin, que malgré les 2200 supporters barcelonais attendus dans la capitale française et le climat électrique présent, la rencontre n’est, elle, pas classée à "hauts risques" par les policiers de la DNLH. Pour le PSG comme pour le Barça, l’objectif sera désormais de maintenir la concentration sur le terrain et de faire de cette affiche un grand rendez-vous du football européen. Rendez-vous dans un peu plus de 24 heures…