Barça : Xavi n’avait pas confiance en Ousmane Dembélé

Lors de son passage sur le banc du FC Barcelone, Xavi Hernandez n’était visiblement pas totalement convaincu par les qualités défensives d’Ousmane Dembélé. Une anecdote racontée par Alberto Edjogo, ancien joueur et consultant pour DAZN, dans le podcast Offsiders. Invité à participer à une réunion privée avec plusieurs analystes, ce dernier avait notamment interrogé Xavi sur son choix de faire défendre ses latéraux avec les milieux de terrain plutôt qu’avec les ailiers. La réponse de l’Espagnol avait été particulièrement claire au sujet de Dembélé : « il a beaucoup de qualités, mais je ne suis pas convaincu qu’il fasse le pressing ni qu’il empêche le ballon de circuler pour obliger le latéral adverse à jouer vers l’intérieur. Je préfère que ce soit Frenkie de Jong qui s’en charge, par exemple. »

La suite après cette publicité

Une déclaration qui illustre les doutes de Xavi. L’actuel sélectionneur des Pays-Bas avait également expliqué qu’il évaluait chaque action de ses joueurs à travers un système d’analyse précis. Selon ses données, Dembélé affichait alors 60 % d’actions mal exécutées, mais les 40 % restantes comprenaient particulièrement des situations dangereuses : « parmi celles qu’il réussit, 10 % sont des occasions de but ». Depuis, le Français a changé de dimension. Désormais Ballon d’Or, Ousmane Dembélé évolue dans un tout autre registre et s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs au PSG, grâce aussi à son pressing constant. Une trajectoire qui donne aujourd’hui une résonance particulière aux propos rapportés par Alberto Edjogo.