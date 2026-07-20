Coupe du Monde 2026, France : ça a sérieusement chauffé entre Didier Deschamps et la FFF

Les derniers mots de Didier Deschamps sur son départ de l’équipe de France ont étonné. En dénonçant «un environnement devenu irrespirable», l’ancien sélectionneur a levé le voile sur une relation de plus en plus compliquée avec la FFF, notamment depuis l’arrivée de Philippe Diallo à sa présidence. Une fracture qui, selon RMC Sport, aurait commencé à se creuser dès la tournée américaine de mars 2026. Alors que les critiques sur le jeu de l’équipe de France ont alimenté le débat public, Deschamps a eu le sentiment de perdre le soutien dont il bénéficiait jusque-là au sein de la FFF.

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La prolongation de son contrat jusqu’en 2026, décidée par Noël Le Graët en janvier 2023, lui avait offert une certaine stabilité. Avec la nouvelle gouvernance incarnée par Philippe Diallo, le sélectionneur se serait senti davantage exposé, au point d’annoncer dès janvier 2025 qu’il quitterait son poste après la Coupe du Monde 2026 afin d’apaiser le climat. Une interview accordée par Diallo, dans laquelle il évoquait déjà le choix du futur sélectionneur, aurait également été très mal perçue par le principal intéressé.

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Une prise de bec entre Kylian Mbappé et Philippe Diallo

Et durant le Mondial, plusieurs décisions de la Fédération auraient profondément accéléré les tensions. La demande d’installation d’un dispositif de cryothérapie, jugé indispensable pour faire face aux fortes chaleurs américaines, aurait d’abord été refusée pour des raisons budgétaires avant d’être finalement acceptée après une intervention de Kylian Mbappé. Le voyage du comité exécutif de la FFF, estimé à près de 120 000 euros, a, lui aussi, fait grincer des dents. Alors que les dirigeants voyageaient dans des conditions privilégiées, les familles des joueurs auraient été moins bien traitées, alimentant un sentiment d’incompréhension au sein du groupe tricolore. Ces désaccords auraient même donné lieu à plusieurs échanges particulièrement tendus entre Didier Deschamps et Erwan Le Prévost, directeur général adjoint de la FFF.

Et les crispations se sont également manifestées autour des primes. Selon L’Équipe, lors d’un déjeuner organisé à l’Élysée avant le départ pour les États-Unis, Philippe Diallo aurait annoncé que les primes ne seraient versées qu’à partir d’une qualification pour les demi-finales, contrairement aux précédentes compétitions. Une décision qui aurait provoqué une réponse ferme de Kylian Mbappé, rappelant au président qu’il s’agissait de sa première Coupe du Monde à la tête de la Fédération, alors que les joueurs savaient, eux, l’importance de chaque étape d’un tel tournoi. Pendant la compétition, les relations entre le staff de Didier Deschamps et les dirigeants fédéraux seraient restées particulièrement froides, malgré une cohabitation au sein du même hôtel. Les déclarations de l’ex-sélectionneur sur cet environnement irrespirable ont ainsi confirmé cette rupture qui s’est construite progressivement.