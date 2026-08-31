FC Barcelone : Gabriel Jesus présent en tribunes

A la recherche d’un attaquant de pointe depuis le début de l’été, le FC Barcelone a finalement jeté son dévolu sur Gabriel Jesus. Après l’échec dans les difficiles négociations avec l’Atlético de Madrid pour Julian Alvarez, le club catalan va donc essayer de relancer l’ancien buteur de Manchester City, qui a connu plusieurs désillusions physiques avec Arsenal.

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Ce lundi, le Barça affronte le Rayo Vallecano dans le cadre de la 3e journée de Liga. Une rencontre importante pour les Catalans, contraints de l’emporter pour suivre la cadence imposée par le Real Madrid. Une rencontre au Camp Nou qui se déroule actuellement sous les yeux de l’attaquant brésilien de 29 ans, déjà en Catalogne dans l’attente de l’officialisation de son transfert.