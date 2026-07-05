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Coupe du Monde

Equipe de France : Aurélien Tchouaméni encore absent de l’entraînement

Par Valentin Feuillette
Aurélien Tchouaméni @Maxppp

Selon L’Equipe, Aurélien Tchouaméni est resté à l’écart de l’entraînement collectif de l’Equipe de France ce dimanche, au lendemain de la victoire des Bleus face au Paraguay (1-0) en 8e de finale de la Coupe du Monde 2026. Blessé à la cuisse et déjà forfait pour cette rencontre, le milieu de terrain a poursuivi ses soins.

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Sa participation au quart de finale face au Maroc, prévu jeudi, demeure très incertaine. En revanche, Marcus Thuram, en phase de reprise après une blessure au mollet, a effectué une partie du travail avec le groupe avant de poursuivre un programme physique individualisé.

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