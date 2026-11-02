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Ligue 1

MU : JJ Gabriel a enfin choisi son futur club

Par Allan Brevi
1 min.

JJ Gabriel semble avoir tranché pour son avenir. Désireux de quitter Manchester United, le jeune attaquant de 16 ans aurait choisi le Real Madrid comme prochaine destination, malgré l’intérêt de plusieurs cadors européens. Le Paris Saint-Germain aurait également tenté de le convaincre avec une offre selon la presse anglaise, sans parvenir à faire changer d’avis le joueur, qui se rapproche ainsi d’un départ des Red Devils. De son côté, le journal Le Parisien affirme que le PSG n’a formulé aucune offre pour JJ Gabriel.

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Considéré comme l’un des grands espoirs de sa génération, JJ Gabriel avait surpris Manchester United en demandant à partir en septembre, alors qu’il évoluait au club depuis 2022. Depuis cette annonce, il n’a plus disputé de rencontre avec les équipes mancuniennes. Ainsi, le Real Madrid semble désormais tenir la corde dans ce dossier selon The Mirror, tandis que le Barça et le Bayern Munich suivent aussi sa situation.

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