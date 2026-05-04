PSG, Vitinha : "je me sens très heureux de tout ce que je suis devenu ici"

À quelques heures seulement d’une place en finale de Ligue des Champions, Vitinha s’est confié avant le choc chez le Bayern Munich, en demi-finale retour de C1. Le métronome parisien, qui rêve de disputer sa deuxième finale consécutive sous le maillot parisien, est revenu sur ses quatre années passées au Paris Saint-Germain et semble vouloir continuer l’aventure aux côtés de Luis Enrique.

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«Ce serait une grave erreur si je n’avais pas grandi et progressé sur de nombreux aspects, et si je n’étais pas devenu une meilleure personne et un meilleur joueur au cours de ces quatre années. Si vous me demandez de comparer le Vitinha de 2022 à celui d’aujourd’hui, je sens que j’ai évolué sur ces deux plans et j’en suis heureux. Je garde précieusement dans mon cœur les trophées que j’ai remportés avec le club, mais ce qui est encore plus important, c’est ce que je suis devenu et ce que je continue de devenir, car c’est un processus. Je me sens très heureux de tout ce que je suis devenu ici, au Paris Saint-Germain. J’espère continuer sur cette voie, aller de l’avant», a expliqué le Portugais sur le site de l’UEFA.

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