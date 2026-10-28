Jérôme Rothen se paie Pierre Sage

Quinzième de Premier League la saison passée, Crystal Palace a fait le pari d’enrôler Pierre Sage comme nouveau coach. L’ancien entraîneur de Lens a choisi de ne rester qu’un an en Artois avant de céder aux sirènes anglaises. Mais pour le moment, l’aventure britannique de Sage ne se passe pas très bien. Dix-septièmes du classement, les Eagles peinent à décoller et le technicien français de 47 ans a déjà agacé son président. Pour Jérôme Rothen, Sage paie une mauvaise attitude.

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« Il a dit tout et son contraire la saison dernière. (…) Dans son attitude, il s’était vu trop beau. Bravo pour la victoire en Coupe de France avec Lens. (…) Ce qui est marrant aujourd’hui, c’est qu’il reproche à Crystal Palace que le recrutement n’est pas à la hauteur de ce qu’il attendait, mais par contre à Lens, ça ne l’a pas dérangé de ne rien dire sur le recrutement parce qu’il n’y avait pas participé. (…) On lui a donné des joueurs, il a très bien fait cette mayonnaise en interne. Mais vu qu’il fallait tirer la couverture à lui, parce que pour moi c’est un faux modeste, il a dit : “l’année à Lens, magnifique.” Et là, un grand club anglais vient le chercher. C’est là qu’il s’est vu trop beau. Si tu es sûr de ta force, tu fais différemment avec tes dirigeants à Lens et tu aurais accepté de jouer la Ligue des Champions avec Lens. Mais vu qu’il manquait d’expérience et de connaissance du foot de haut niveau, le premier club lui a fait une offre et là on nous a expliqué qu’il ne pouvait pas refuser Crystal Palace. Mais Crystal Palace, l’année dernière, ils ont fini 15e ou 16e. (…) Ce qu’on voit, c’est que sur les 12 premiers matchs, il en a gagné trois et prend claque sur claque contre des équipes qui jouent la deuxième partie de tableau. Pour l’instant, il n’y a aucune réaction du groupe parce que tu manques de beaucoup de choses », a-t-il déclaré au micro de RMC.