Ligue 1 : mauvaise opération pour l'AS Saint-Etienne, tenue en échec par Troyes

Dans un choc entre deux équipes luttant pour le maintien en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne recevait l'ESTAC dans un Geoffroy-Guichard au rendez-vous. Les Verts n'avaient concédé qu'une seule défaite sur ses six derniers matches, c'était face au PSG fin février, leur permettant ainsi de se donner de l'air et quitter momentanément la zone rouge. Les Aubois restaient sur deux succès consécutifs face à Nantes et à Bordeaux, un concurrent direct. Le vainqueur de ce duel de bas de tableau avait donc l'occasion de distancer les autres prétendants au maintien.

Pour ce faire, Bruno Irles réalisait un seul changement par rapport au onze vainqueur face aux Canaris : Oualid El Hajjam remplaçait Yasser Larouci en défense. De son côté, Pascal Dupraz retrouvait son meilleur buteur Wahbi Khazri (9 buts) et lui faisait confiance aux côtés de Denis Bouanga dans son duo offensif. La première période de la rencontre était plutôt haché, avec du déchet technique des deux côtés. L'ASSE perdait même Falaye Sacko en début de rencontre en raison d'une blessure au genou, remplacé par Harold Moukoudi (10e). Troyes s'octroyait sa première occasion grâce à Ike Ugbo, bien tenu en échec par Paul Bernardoni (18e).

Saint-Etienne réagit bien

Néanmoins, le portier stéphanois s'inclinait face à Lebo Mothiba, qui débloquait la marque pour la première fois sous ses nouvelles couleurs (1-0, 18e). Après avoir concédé l'ouverture du score, les Stéphanois tentaient de pousser pour réagir dans la foulée mais l'excès d'intensité des hommes de Pascal Dupraz offraient des ballons cadeaux aux Troyens, plus que sereins après avoir pris l'avantage. Bousculé par Palmer-Brown, Khazri croyait obtenir un penalty mais le camion-régie de la VAR rectifiait la décision de l'arbitre (36e). Ryad Boudebouz tombait ensuite sur Gauthier Gallon avant la pause (43e).

Au retour des vestiaires, les joueurs de Bruno Irles se contentaient de contenir les assauts adverses et de jouer les coups en contre-attaque. Mais ils se faisaient surprendre par une histoire de penalty : c'est d'abord Khazri qui s'écroulait dans la zone de vérité (62e), sans signe de l'arbitre, mais ce dernier sanctionnait finalement le tacle de Palmer-Brown sur Camara (65e). Un penalty transformé par Boudebouz (67e), qui réussissait à tromper Gallon, parti du bon côté. Puis dans le dernier quart d'heure, les deux équipes s'ouvraient, offrant des séquences d'attaque-défense dans cette fin de rencontre. Mais le score ne bougeait plus (1-1) : un match nul qui n'arrange ni l'ASSE, toujours barragiste en attendant les autres rencontres, ni Troyes, bloquée à la 15e place au classement, à deux unités de son adversaire du soir au classement.