Équipe de France : Zinédine Zidane a déjà changé beaucoup de choses par rapport à Didier Deschamps

Lundi, c’était la grande rentrée pour l’Équipe de France. Et cette année, les joueurs tricolores avaient un nouveau prof principal, et pas des moindres : Zinédine Zidane. La légende du football français dirigeait ainsi sa première séance en tant que sélectionneur, avant les quatre rencontres de Ligue des Nations que vont disputer ses ouailles. Des débuts très attendus et scrutés de très près. Et on dirait bien que les joueurs ont apprécié cette première, avec des retours très positifs livrés par les principaux concernés dans les médias après ce premier entraînement.

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« On a pris du plaisir surtout. Aujourd’hui c’était plus de l’adaptation, aussi pour accueillir les nouveaux. On a passé un très bon entraînement. Je suis très heureux. On était tous fans de lui quand on était petits. De Barthez aussi et ça fait plaisir d’apprendre de lui. C’est dur de reproduire les contrôles de Zidane (rires). Ses premiers mots ? C’était de mettre de l’application sur le terrain et c’est ce qu’on a essayé de faire », expliquait Dayot Upamecano après la séance d’entraînement.

Un Zizou très impliqué

Il faut dire que dès le début, Zidane a modifié bon nombre de choses. Il y a la fin de ce fameux défilé à l’arrivée des joueurs, si apprécié par les fans, et déjà très commenté. Mais ce n’est pas tout. Les joueurs blessés n’ont plus besoin de se présenter à Clairefontaine pour faire constater leur blessure par le staff de la sélection, qui communique directement avec les clubs, comme l’indique RMC Sport. Autre gros changement par rapport à l’ère DD : les Bleus ont utilisé la pelouse du stade Michel Platini de Clairefontaine, qui n’était que très peu utilisée sous les ordres de l’ancien défenseur.

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Les médias présents sur place ont aussi pu constater que Zizou s’implique énormément dans la mise en place de la séance, allant jusqu’à poser les coupelles et les plots pour les exercices. Il a aussi pris part à ces exercices, n’hésitant pas à servir d’exemple pour que les joueurs comprennent, et distillant de précieux conseils techniques à ses troupes. Globalement, on a vu un Zidane bien plus participatif que Didier Deschamps, comme il le faisait déjà au Real Madrid, où il était de coutume de le voir aller jusqu’à participer aux oppositions de fin d’entraînement. On lui souhaite la même réussite avec la France qu’avec les Merengues !