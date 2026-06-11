Caen annonce deux gros départs dans son organigramme

En attendant l’arrivée de son futur directeur sportif, Mathieu Bodmer, Caen vient d’annoncer deux départs attendus depuis plusieurs semaines. D’abord celui du directeur technique Pascal Plancque, arrivé en janvier 2025. Le club dirigé par la famille Mbappé a également confirmé le départ du responsable du recrutement Reda Hammache, récemment revenu d’un long arrêt maladie.

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Fin de collaboration avec Pascal Plancque et Reda Hammache.#SMCaen #TeamSMC — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) June 11, 2026

«Le Stade Malherbe Caen annonce la fin de sa collaboration d’un commun accord avec Pascal Plancque, Directeur technique, et Reda Hammache, Directeur du recrutement. Le club tient à les remercier pour leur engagement et leur professionnalisme durant leur passage en Normandie. Le SM Caen leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs parcours professionnels», indique Caen dans un communiqué. Ces dernières semaines, L’Equipe annonçait également des changements à venir à la gouvernance du club.