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Officiel National

Caen annonce deux gros départs dans son organigramme

Par Jordan Pardon
1 min.
Fayza Lamari et Kylian Mbappé à Caen Foot Mercato

En attendant l’arrivée de son futur directeur sportif, Mathieu Bodmer, Caen vient d’annoncer deux départs attendus depuis plusieurs semaines. D’abord celui du directeur technique Pascal Plancque, arrivé en janvier 2025. Le club dirigé par la famille Mbappé a également confirmé le départ du responsable du recrutement Reda Hammache, récemment revenu d’un long arrêt maladie.

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«Le Stade Malherbe Caen annonce la fin de sa collaboration d’un commun accord avec Pascal Plancque, Directeur technique, et Reda Hammache, Directeur du recrutement. Le club tient à les remercier pour leur engagement et leur professionnalisme durant leur passage en Normandie. Le SM Caen leur souhaite le meilleur pour la suite de leurs parcours professionnels», indique Caen dans un communiqué. Ces dernières semaines, L’Equipe annonçait également des changements à venir à la gouvernance du club.

Pub. le - MAJ le
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