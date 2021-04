Pays de Galles : Ryan Giggs poursuivi pour des violences envers 2 femmes et écarté pour l'Euro

En novembre dernier, nous apprenions que Ryan Giggs, légende de Manchester United, avait été arrêté par la police en raison de faits de violences présumés sur sa compagne. L'ancien joueur, âgé de 46 ans, avait nié les faits. Mais aujourd'hui, la BBC explique qu'il est bien poursuivi pour des actes de violence envers deux femmes. Il aurait notamment causé des lésions corporelles à l'une d'entre elles. Il est accusé au total de trois infractions, ce qui fait bien suite à l'intervention de la police en novembre dernier.

En réponse à cela, la fédération galloise a tout simplement décidé d'écarter son sélectionneur. Il ne fera pas l'Euro cet été (du 11 juin au 11 juillet) et sera remplacé par Robert Page. Celui-ci assure déjà l'intérim depuis le mois de novembre et dirigera donc les coéquipiers de Gareth Bale pour la grande compétition continentale. Le Pays de Galles sera dans le même groupe que la Suisse, la Turquie et l'Italie.