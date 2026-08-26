OL - Fenerbahçe : les notes du match

L’Olympique Lyonnais jouait très gros ce soir au Groupama Stadium. Opposé à Fenerbahçe en barrages de la Ligue des Champions, le club rhodanien désirait ardemment retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. Tout d’abord parce que cela faisait une éternité (6 ans) que les Gones n’y avaient pas participé. Ensuite, parce qu’un ticket pour la C1 était synonyme d’une grosse rentrée d’argent pour un club qui n’aurait alors plus forcément été obligé de vendre ses meilleurs éléments (comme Malick Fofana) pour renflouer ses caisses. Tenu en échec en Turquie après avoir mené au score (1-1), l’OL se présentait devant ses supporters avec le même onze de départ qu’à l’aller. À savoir un 4-3-3 avec Greif, Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté, Abner, Morton, Tessmann, Tolisso, Nuamah, Fofana et Openda. Côté turc, le Fener alignait une composition avec un seul changement : Ederson, Semedo, Skriniar, Aké, Brown, Guendouzi, Kanté, Greenwood, Talisca, Muriqi et Aydin qui remplaçait Aktürkloglu.

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Dans un Groupama bouillonnant et électrique, le ton est monté bien avant le coup d’envoi, lorsque l’ancien Marseillais Matteo Guendouzi est allé chauffer les supporters lyonnais durant son échauffement en leur faisant des doigts d’honneurs. Pour la classe et l’intelligence, on repassera, mais c’était peut-être un signe de la motivation des joueurs du Fener après leur contre-performance de l’aller. Cette fois, les rôles ont été inversés. L’OL n’a pas réalisé une grosse entame de match, contrairement aux Turcs qui se sont immédiatement montrés plus agressifs et surtout beaucoup plus proches du porteur de balle. Malgré tout, c’est bien Lyon qui a su se procurer les premières occasions dangereuses comme cette frappe lointaine de Fofana sortie par Ederson (8e) ou ce ballon dévié de Skriniar qui a bien failli tromper son propre gardien après une remise de Tessmann (12e). Après une entame de match plutôt timide, l’OL tentait de faire mal avec son duo Fofana-Openda, mais cette fois, les espaces étaient bien plus réduits qu’à Istanbul. Et après une première alerte sans grand danger signée Aydin (13e), Fenerbahçe a commencé à se procurer les actions les plus nettes et en dix minutes, les Turcs ont frappé fort.

Deux buts refusés qui feront parler

Brown obligeait Greif à sortir le grand jeu sur une frappe en angle fermé (18e), avant que le portier slovaque soit sauvé par sa transversale sur le corner d’Aydin qui a suivi (19e). Dans les deux cas, le Fener avait ciblé le côté droit lyonnais et la paire Maitland-Niles-Nuamah. Le dernier cité peinait à revenir aider son partenaire en défense et l’OL l’a payé cher. Aydin a profité de ce marquage lâche pour servir Muriqi qui s’y est repris à deux fois pour tromper Greif malgré une première parade du Slovaque (0-1, 24e). Quatre minutes plus tard, la paire Maitland-Niles-Nuamah partait une nouvelle fois à la faute et cette fois, c’est Brown qui a profité d’un corner de Greenwood pour faire le break de la tête (0-2, 28e). Sonné, l’OL voyait la Ligue des Champions s’éloigner avant même la mi-temps. Les partenaires du capitaine Tolisso ont eu le mérite de réagir comme cette lourde frappe de Morton (35e), mais ils ont également manqué de chance sur la tête de Muriqi sauvé par le poteau gauche d’Ederson (35e).

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Au retour des vestiaires, les Gones n’avaient plus d’autre choix que de se livrer davantage pour espérer réaliser une remontada. Les espoirs lyonnais ont failli être réduits à néant deux minutes après le coup d’envoi de la deuxième période après une main de Niakhaté dans sa surface. Les joueurs du Fenerbahçe réclamaient logiquement un penalty, mais heureusement pour les hommes de Fonseca, l’arbitre et ses assistants vidéo en ont décidé autrement (47e). Une aubaine pour l’OL qui poussait fort avant d’être logiquement récompensé sur un centre de Maitland-Niles génialement repris du gauche par Fofana (1-2, 61e). Le Groupama pouvait exulter, avant d’exploser trois minutes plus tard quand Openda reprenait victorieusement un centre de Fofana… avant d’être signalé hors-jeu (64e). Un ascenseur émotionnel qui s’est répété à la 71e quand le jeune Boudache a profité d’une erreur de Brown après un pressing d’Athekame sur l’Anglais pour marquer… avant que la VAR et l’arbitre ne décident d’annuler encore une fois l’égalisation rhodanienne pour une faute d’Athekame pendant que Michel Kang se prenait la tête en tribunes, priant, en vain, pour une décision favorable. Sans surprise, ces deux buts refusés ont mis un coup au moral de tout un stade, pendant que les joueurs de Fonseca cherchaient Fofana et Openda pour espérer une égalisation miraculeuse. Boudache a eu une occasion en or de délivrer les siens après un bon service de Tolisso, mais sa tentative n’était pas cadrée (90e). Les Gones ont jeté leurs dernières forces dans le temps additionnel après une multiplication de coups francs, mais Fenerbahçe n’a pas rompu. Cruelle désillusion pour un OL qui ne verra donc pas la C1 et devra se contenter de la Ligue Europa avec l’OM et de Rennes.

- l’homme du match : Muriqi (7) : l’avant-centre kosovar a parfaitement pesé sur la défense lyonnaise. Après avoir repris de la tête le centre d’Aydin, il a insisté et terminé du pied droit pour ouvrir le score à la 24e minute, sur sa première véritable grosse situation. Il a constamment imposé son gabarit aux défenseurs de l’OL et a été dans tous les bons coups notamment grâce à sa puissance et ses remises toujours très précises. Il a fait souffrir la défense lyonnaise par son jeu dos au but. Un bon match d’attaquant dans son rôle. Remplacé par Lukaku à la 80e.

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Olympique Lyonnais

- Greif (5,5) : titulaire indiscutable dans les cages lyonnaises, le portier disputait son 39e match avec l’OL toutes compétitions confondues. Très tranquille dans les dix premières minutes, il s’est imposé sans difficulté sur un tir adverse à la 13e. Il est ensuite resté vigilant, notamment à la 18e avec un arrêt sur une frappe à bout portant de Brown. Toutefois, il a réalisé un arrêt décisif face à Muriqi, mais le ballon est malheureusement revenu sur l’attaquant, qui a pu conclure (0-1, 24e). Imparable pour Greif. Il n’a également rien pu faire sur le but du break, Brown n’ayant plus qu’à conclure à quelques centimètres du but (0-2, 28e). Difficile de lui reprocher quoi que ce soit sur les deux buts encaissés. Il est resté très sérieux en seconde mi-temps, repoussant plusieurs frappes turques, comme celle de Guendouzi à la 82e.

- Abner (3,5) : titularisé sur le flanc gauche et préféré à Tagliafico, rentré tard de vacances après avoir disputé la finale de la Coupe du Monde 2018, le Brésilien avait pourtant un énorme défi face à Mason Greenwood. Et il l’a complètement subi. Littéralement mangé par l’ancien attaquant de Manchester United tout au long de la première période, Abner n’a quasiment jamais réussi à contenir sa palette technique. Une première période particulièrement compliquée pour le latéral lyonnais. Il n’a pas vraiment pu faire vraiment mieux en seconde mi-temps, malgré quelques bons centres pour Openda. Il a été remplacé par Tagliafico à la 85e.

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- Niakhaté (6) : le leader de la défense lyonnaise a rapidement compris qu’il allait avoir une très grosse bataille à livrer. Auteur d’une saison dernière de très haut niveau, le défenseur sénégalais était positionné à gauche de la charnière et s’est d’abord montré bien placé, à l’image de son intervention devant Semedo dès la 5e minute, qui a concédé un corner. Mais face à Muriqi, il a constamment souffert. Son marquage était clairement individuel : à la 27e, lorsque l’attaquant est venu décrocher, Niakhaté l’a suivi pour lui permettre de gagner des mètres. Une première période difficile pour lui. Il a sauvé les siens avec un magnifique tacle salvateur à la 58e devant Mason Greenwood qui partait au but (58e). Solide encore à la 66e, il a bien repoussé un centre dangereux.

- Kluivert (4,5) : celui qui a reconquis le cœur des supporters lyonnais au cours de la saison dernière, malgré un début très compliqué, était de nouveau positionné à droite de la charnière centrale aux côtés de Niakhaté. Il a été plutôt solide et n’a pas réellement été mis en difficulté en première période. En effet, il a réussi à casser quelques lignes grâce à de bonnes passes verticales. Pas flamboyant, mais sérieux et propre dans son registre. Il a notamment été vigilant devant Muriqi à la 49e. Kluivert a trop tardé et a offert un corner bête au Fener (53e), finalement sans danger.

- Maitland-Niles (4) : les supporters lyonnais ne veulent plus vraiment de lui et, malheureusement, il ne leur donne pas énormément de raisons de changer d’avis. Titularisé sur le couloir droit après une pré-saison compliquée, l’ancien joueur d’Arsenal avait pourtant réalisé un premier quart d’heure plutôt remuant. Il s’est ensuite bêtement fait avoir dans un duel face à Talisca, sans conséquence, avant de bien se rattraper à la 23e en stoppant un centre. Mais quelques secondes plus tard, il a complètement oublié de défendre sur le centre pour Muriqi, qui a ouvert le score (0-1, 24e). Et comme si cela ne suffisait pas, il a encore coulé sur le but du break de Brown à la 28e, se montrant bien trop tendre au marquage sur corner. Une première période à oublier. Il a sauvé son match avec un centre décisif pour Fofana à la 61e, avant d’être remplacé par Zachary Athekame (62e). L’entrant a réalisé une très bonne entrée, apportant grandement offensivement dans son couloir.

- Morton (4,5) : on attendait beaucoup plus de lui ce soir. Arrivé l’été dernier, l’Anglais avait mis tout le monde d’accord la saison passée grâce à un rôle au milieu de terrain particulièrement intéressant, ce qui lui avait valu d’être reconduit par Paulo Fonseca dans l’axe du milieu lyonnais ce soir. Mais il a été beaucoup trop discret en première période. Il a toutefois enfin fait parler de lui à la 40e minute avec un boulet de canon directement dans les gants d’Ederson. L’ancien portier de Manchester City l’a repoussé, mais cette frappe a probablement constitué l’un des plus gros frissons lyonnais avant la pause. Il a été bien plus actif en seconde période, et beaucoup plus apporté offensivement. Il a été remplacé par Mads Bidstrup à la 86e.

- Tessmann (4) : utilisé dans plusieurs registres la saison passée, il occupait une place dans le milieu à trois avec Tolisso et Morton. L’Américain, qui n’a pas disputé la Coupe du Monde 2026, avait à cœur de remettre les pendules à l’heure. Mais malheureusement pour l’OL, il a été à l’image de son secteur de jeu : complètement dépassé. Tessmann n’a jamais vraiment réussi à peser sur le rythme de la rencontre et a subi la domination de l’entrejeu de Fenerbahçe, assez bien contenu par le duo Guendouzi-Kanté. Il a été remplacé par Pavel Šulc à la 76e.

- Tolisso (5) : heureusement qu’il y en avait au moins un pour essayer de remettre un peu de maîtrise dans cette équipe. Capitaine de la formation lyonnaise, le Champion du Monde 2018 sort d’un exercice 2025-2026 de très haut niveau et compte déjà trois passes décisives depuis le début de la saison. Dès le début, il a posé le pied sur le cuir, pour permettre à Lyon de tenir un peu plus le ballon. À la 7e minute, il a notamment trouvé une belle passe verticale vers Openda. Dans une première période où son milieu a globalement coulé, il a au moins tenté de maintenir le navire à flot. Malgré le réveil de l’OL lors du second acte, Corentin Tolisso n’a jamais su inverser complètement la tendance. Un match timide de sa part.

- M.Fofana (6) : alors que son avenir continue de faire couler beaucoup d’encre et qu’il est très proche de rejoindre la Serie A, notamment l’AS Roma, le Belge est toujours là et encore titulaire sur son aile gauche, comme au match aller. Il a immédiatement tenté de réveiller les siens avec une frappe du pied gauche totalement inattendue à la 8e minute, qui a failli surprendre Ederson. Il a encore tenté sa chance à la 25e, mais sans réussite. Trop peu pour véritablement faire basculer cette première période, mais il a au moins essayé de provoquer. Le Belge a réalisé un centre parfait, mais Openda n’a pas pu le couper (49e). Enfin, c’est bien lui qui a relancé les siens avec un but du pied gauche sur un centre de Maitland-Niles à la 61e (1-2). Tout au long de la seconde période, il a continué à être ultra-actif sur son aile et a constamment mis dans le dur Semedo.

- Nuamah (5) : de retour après avoir passé une grande partie de la saison dernière à l’infirmerie, Nuamah enchaînait déjà une troisième titularisation cette saison sur son couloir droit, avec la possibilité de repiquer sur son pied gauche, comme il aime le faire. Il a rapidement montré sa capacité à provoquer : à la 9e minute, il a laissé passer le ballon entre les jambes de Brown avant de subir une énorme faute. L’Anglais qui méritait clairement un carton jaune, mais l’arbitre n’a finalement fait que siffler faute. Une action qui résume assez bien son début de match : capable de créer des différences, mais trop rarement trouvé dans de bonnes conditions. Il a été remplacé par Kaïl Boudache à la 62e. Le jeune entrant, arrivé en provenance de l’OGC Nice, a cru égaliser avec un super but : mais après usage de la VAR, il a été refusé pour hors-jeu (75e).

- Openda (5,5) : buteur au match aller, l’ancien attaquant du RC Lens était probablement la principale menace lyonnaise et avait une nouvelle fois une énorme responsabilité sur ses épaules. Après une saison totalement décevante à la Juventus, il cherche clairement à reconquérir un club et il a commencé cette rencontre avec une vraie envie. Son pressing constant l’a notamment illustré dès la 6e minute, lorsqu’il a permis à l’OL de récupérer une touche très haut. Difficilement trouvé dans l’axe, il a beaucoup participé au jeu et n’a pas hésité à s’excentrer pour apporter, comme sur son centre parfait vers Tessmann à la 34e minute. Ensuite, l’ancien attaquant du RB Leipzig était tout proche de réduire la marque, mais il n’a pas pu reprendre correctement le centre de Fofana à la 50e. Il a cru égaliser d’un but de la tête, mais son but a finalement été refusé pour hors-jeu (64e).

Fenerbahçe

- Ederson (6) : le portier brésilien a été sollicité assez rapidement, avec une première intervention importante après une dizaine de minutes en se couchant bien devant Fofana. Il a ensuite capté sans trembler la frappe de Nuamah à la 26e minute. Il a été sauvé par son montant lorsqu’il était battu sur corner et ne peut rien faire sur la jolie reprise de Fofana. Mais il a été serein dans ses interventions quand son équipe reculait.

- Semedo (6) : très propre dans son couloir, le Portugais a surtout excellé dans le travail défensif. Il s’est notamment parfaitement interposé devant le duo Tolisso-Fofana à la 36e minute pour obtenir un six mètres, après avoir également participé aux offensives turques avec un centre contré en corner à la 28e. Il lâche un peu son marquage sur le but de Fofana mais globalement c’est une copie sérieuse et appliquée dans ce match où Fenerbahçe a mis beaucoup d’intensité.

- Skriniar (5) : le Slovaque a livré une première période très agressive, à l’image de son équipe, en remportant 4 de ses 5 duels et ses 2 duels aériens. Il a néanmoins été averti à la 31e minute après avoir accroché Openda, qui venait de l’éliminer dans le camp turc. En seconde période, avec les déplacements d’Openda, il a été un peu plus en difficulté et a réalisé quelques interventions précieuses quand son équipe reculait.

- Aké (6) : une rencontre plus discrète mais plus propre pour le Néerlandais. Il a participé à la domination physique de Fenerbahçe, qui pas beaucoup laissé aux attaquants lyonnais dans les zones dangereuses. Peu d’interventions individuelles ressortent dans le fil du match, preuve aussi du travail collectif réalisé par le bloc turc. Il a par contre été précieux dans le jeu aérien de son équipe sur les dernières minutes.

- Brown (6,5) : le latéral gauche a été actif dans son couloir. Il a d’abord obligé Greif à une superbe parade sur une frappe du gauche à la 19e, avant de doubler la mise de la tête à la 28e sur corner, en prenant le dessus dans les six mètres. Il a constamment mis de l’impact dans son couloir mais a fait preuve parfois de maladresse technique en seconde période.

- Kanté (6) : le Français a été fidèle à son registre, avec énormément d’activité et d’agressivité dans l’entrejeu pour empêcher Lyon de développer son jeu. Il n’a jamais laché le pressing et a été plutôt bon dans l’utilisation du ballon. Parfois, sa qualité technique lui a joué des tours dans un match où son travail de harcèlement a participé à étouffer le milieu lyonnais. Un match très intéressant de sa part ce soir car il n’a jamais baissé d’intensité.

- Guendouzi (6,5): l’ancien Marseillais, chahuté par les supporters lyonnais dès son entrée sur la pelouse, a livré une prestation dans le ton de son équipe, avec beaucoup d’engagement et une présence constante dans les duels. Il a été mis en difficulté par Openda sur l’action qui conduit au carton jaune de Škriniar, le Belge l’ayant éliminé avant de provoquer la faute du défenseur slovaque. Son activité a néanmoins contribué à donner à Fenerbahçe cette supériorité physique qui a marqué une bonne partie de la rencontre. Il reste toujours maladroit dans la projection offensive, dans les dernières passes. Mais il reste toujours impliqué jusqu’au bout.

- Talisca (5) : le Brésilien a été moins en vue dans le jeu que certains de ses partenaires, mais il a tout de même tenté sa chance à deux reprises. Dans un rôle offensif où il devait apporter sa puissance, il a surtout participé au pressing et aux transitions turques avec un jeu dos au but utile à son équipe.Remplacé à la 68e par Ismail Yuksek qui a permis de légèrement solidifier le milieu turc qui commençait à prendre l’eau.

- Aydin (6): très remuant sur son côté, Aydin a posé énormément de problèmes à l’OL par ses accélérations et ses prises d’initiative. Il est directement impliqué sur l’ouverture du score puisqu’il dispose de beaucoup d’espace avant de servir Muriqi, puis il a failli marquer directement sur corner à la 20e, son centre rentrant terminant sur la barre. Une bonne prestation sur son couloir. Remplacé par Dorgeles Nene à la 76e qui a eu quelques opportunités en contre mais qui a été très maladroit.

- Muriqi (7): voir ci-dessous.

- Greenwood (5,5) : l’Anglais a été moins spectaculaire que d’habitude mais a joué un rôle important dans la prestation de son équipe. Il a notamment participé à l’action du deuxième but, avec une implication décisive sur le corner qui permet à Brown de doubler la mise. Il est resté une menace constante pour la défense lyonnaise notamment dans les transitions turques en seconde période. Remplacé par Irfan Kahveci à la 80e.