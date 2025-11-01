Serie A : Zaniolo guide l’Udinese contre l’Atalanta

Udinese signe un succès de prestige au Bluenergy Stadium, en disposant de l’Atalanta (1-0) grâce à un but de Nicolò Zaniolo juste avant la pause à la 40e minute. Dans un match intense et tactique, les Frioulans de Kosta Runjaić ont su faire preuve de réalisme et de rigueur défensive pour faire tomber une équipe bergamasque, favorite sur le papier, qui avait cruellement besoin d’une victoire pour stopper sa série de matchs nuls consécutifs. Disciplinée dans son 3-5-2, Udinese a parfaitement fermé les espaces et coupé les circuits offensifs adverses, laissant peu de solutions à Scamacca, Samardžić et Pašalić.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Udinese 15 10 -3 4 3 3 12 15 11 Atalanta 13 10 +5 2 7 1 13 8

Lorsque l’occasion s’est présentée, Zaniolo a jailli pour offrir une victoire importante qui confirme la progression du groupe et son caractère dans les grands rendez-vous. Côté Atalanta, la formation d’Ivan Jurić, alignée en 3-4-2-1, a manqué de tranchant et s’est heurtée à une défense frioulane bien organisée autour de Solet et Kabasele. Les tentatives tardives n’ont pas suffi face à un Maduka Okoye vigilant dans sa cage. Un revers frustrant pour la Dea, qui devra réagir rapidement pour rester dans le rythme des équipes de tête. Udinese, de son côté, s’offre un succès référence et lance idéalement son mois de novembre.