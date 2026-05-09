Coupe du Monde 2026 : les coulisses de la folle préparation de François Letexier et Clément Turpin

À un peu plus d’un mois de la Coupe du Monde 2026, le calme apparent du Centre national du football de Clairefontaine contraste avec l’effervescence qui entoure déjà le plus grand rendez-vous du football mondial. Ici, pourtant, il n’est ni question des stars attendues aux États-Unis, ni des listes de sélectionneurs ou des systèmes tactiques. Dans les salles vidéo, sur les terrains d’entraînement ou lors des longues sessions de débriefing, une autre préparation se joue, plus discrète mais tout aussi essentielle : celle des arbitres français qui représenteront l’Hexagone durant le Mondial. Car dans un football où chaque décision peut faire basculer une rencontre, les hommes en noir, désormais équipés de micros, d’oreillettes et d’écrans seront plus que jamais au cœur du jeu. La délégation française avancera avec un visage expérimenté et désormais incontournable sur la scène internationale. Clément Turpin, référence européenne depuis plusieurs saisons, et François Letexier, dont l’ascension fulgurante s’est confirmée ces derniers mois, officieront comme arbitres centraux lors de cette Coupe du Monde 2026.

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À leurs côtés, leurs assistants compléteront un dispositif français particulièrement étoffé, tandis que Willy Delajod et Jérôme Brisard auront un rôle clef dans les cars VAR, devenus incontournables dans l’écosystème moderne de l’arbitrage. Avec les nouvelles technologies, l’harmonisation des consignes de la FIFA et la volonté de transparence accrue avec la sonorisation des décisions du VAR, l’arbitrage français aborde ce Mondial avec une responsabilité immense de faire appliquer les règles dans un football toujours plus rapide, plus exposé et plus contesté. À un mois de la Coupe du Monde 2026, la préparation s’intensifie pour les arbitres retenus par la FIFA. Réunis à Clairefontaine avant leur départ pour les États-Unis, François Letexier et Clément Turpin peaufinent les derniers détails d’une compétition qui dépasse largement le simple cadre technique. Car une Coupe du Monde ne se prépare pas seulement sur le terrain : gestion émotionnelle, adaptation aux nouvelles consignes FIFA, cohésion entre arbitres venus du monde entier ou encore travail sur les nouveaux protocoles liés au temps de jeu et à la VAR seront au cœur du stage préalable organisé par l’instance mondiale.

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Une grande première pour François Letexier

Pour Letexier, qui découvrira pour la première fois un Mondial, l’événement représente un immense saut dans une autre dimension. «Les pressions sont différentes. Une performance que l’on serait amené à accomplir, on mettrait beaucoup de temps à s’en remettre si on ne la réussit pas. Dans la volumétrie et la quantité, c’est différent. La pression sera importante et il faudra la maîtriser. J’aborderai avec Clément ces sujets. Si je peux gagner du temps en me servant de ses conseils, je le ferai. Des recommandations de la FIFA ? On est amené à arriver aux USA le 31 mai. Ces dix jours serviront à nous préparer physiquement et techniquement. On aura des sessions de 2 à 4 heures pour les thématiques classiques mais aussi sur l’extra-sportif dont le racisme. Il y a eu une modification de l’aspect du jeu. Il y a plusieurs nouvelles règles et un certain nombre de modifications pour manager le temps de jeu effectif et notamment les gains de temps. Heureusement, il y aura de l’anticipation», a expliqué Letexier. Au-delà de l’aspect purement réglementaire, la FIFA veut également créer un socle commun entre les 52 arbitres sélectionnés pour la compétition.

Dans un tournoi où chaque décision sera disséquée à l’échelle mondiale, l’harmonisation des interprétations et la solidité mentale deviennent essentielles. Les arbitres vivront ensemble pendant plusieurs semaines, entre entraînements, analyses vidéo et évaluations permanentes. «Sur une compétition plus cadrée, c’est plus facile d’avoir des règles strictes. La préparation mentale est le fruit d’un long travail, d’une montée en compétences et d’expériences face à la polémique. Chaque polémique, j’en ai tiré du positif pour ressortir plus fort. On va essayer avec mes assistants de garder au cœur de notre process le plaisir d’arbitrer une Coupe du Monde. Il ne peut rien nous arriver si on garde ce plaisir et cette chance. Il faut se focaliser sur nous-mêmes. On a tous la volonté de faire la finale, mais à la fin, il n’en restera qu’un. Il ne faut donc pas penser à la désignation ou la performance du collègue. Je ne suis pas maître des désignations ou des notes de performances. On doit contrôler ce que l’on peut. On ne sait pas encore les phases de départ, mais il y aura des vagues. Ce n’est pas établi d’avance. Il y aura des écrémages en plein milieu de la compétition. De 52 arbitres, on passera à 40. On commence une compétition sans savoir quand elle va se terminer. Les rapports sont très bons entre tous les arbitres. Evidemment, on peut mieux s’entendre avec un groupe que d’autres. Mais rien ne nuit à notre relation professionnelle malgré des objectifs communs», ajoute-t-il.

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Une expérience collective mais aussi une compétition interne, puisque les désignations évolueront au fil du tournoi avec des éliminations progressives parmi les officiels. Dans cette logique de standardisation mondiale, les séminaires FIFA auront aussi pour objectif d’uniformiser les lectures arbitrales sur les situations les plus sensibles : mains, gestion des contestations, gains de temps ou interventions VAR. Un travail minutieux pour réduire au maximum les écarts d’interprétation entre continents et cultures arbitrales. «La FIFA est attentive sur la cohérence et l’harmonisation. Ces dix jours serviront de rappel dans un grand brainstorming général avec plusieurs situations et cas présentés. On peut faire confiance à la FIFA pour que la règle appliquée soit la même. Je n’ai pas d’incertitude sur la ligne technique attendue et défendue par la FIFA. Il y aura peut-être des erreurs d’interprétation. Mais sur la ligne de la FIFA est claire et homogène. On ne retirera pas le débat médiatique».

La référence mondiale Clément Turpin

Déjà présent lors des précédentes grandes compétitions internationales, Clément Turpin abordera cette nouvelle Coupe du Monde 2026 avec un statut bien différent, le troisième pour lui comme Joël Quiniou jadis. Respecté sur la scène européenne, habitué des grands rendez-vous et désormais figure majeure de l’arbitrage mondial, le Français sera l’un des cadres du groupe FIFA. Mais derrière l’expérience accumulée, le défi reste immense en vivant plus d’un mois en vase clos, loin de la famille, au sein d’un groupe cosmopolite où la cohésion humaine compte autant que la performance sur le terrain. «C’était quelque chose d’inatteignable quand j’ai entamé dans mon secteur en Saône et Loire. On ne le rêve même pas. L’arbitrage professionnel en France commence en 2016. Au fil des expériences, on se dit "et pourquoi pas". Record égalisé ? Je ne chasse pas les records. Le lendemain de la qualification, j’ai appelé Joël, je voulais partager ce moment avec lui comme une transition. On a passé 30 minutes au téléphone. Ce qui est particulier, c’est le temps qu’on restera là-bas. On est parti pour au moins 5 semaines et demi. Il y a des choses à mettre en place. On s’éloigne de la famille. Après dix jours, on aura une petite baisse parce que la famille va nous manquer. La Coupe du Monde est un long marathon. On verra où ça nous emmènera. Avec François ? On ne va pas seulement s’appeler. On sera sur le même site. Tous nos séances d’entraînement, nos repas… On a une excellente relation entre nos deux équipes. C’est une équipe française de 8 arbitres. On s’apprécie vraiment tous les huit. Le rôle de Jérôme sera clef. L’arbitre vidéo est au cœur de l’arbitrage aujourd’hui».

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Au sein du camp de base FIFA, les arbitres alterneront séances physiques, entraînements avec ballon, analyses vidéo et ateliers pratiques autour des nouvelles lois du jeu. Une immersion totale que Turpin considère comme l’une des richesses majeures d’une Coupe du Monde. «C’est le côté le plus positif : vivre avec plein d’arbitres internationaux de cultures différentes. Les dix premiers jours seront importants. L’idée est de créer un esprit de groupe. Nous sommes la team one. On va alterner des temps d’entraînements avec de joueurs. On va se familiariser avec les nouveaux règlements. On va répéter les gammes. On va aussi des mises en pratique pour uniformiser les décisions. On aura tous ensemble de prendre la mesure. La Coupe du Monde n’a pas d’égal. Ensuite, la compétition commence et là, c’est particulier et cela devient une vraie fourmilière entre ceux qui récupèrent, ceux qui analysent leurs matchs, ceux qui se préparent à leur prochain match. On vit avec des Asiatiques, des Sud-américains… On découvre des gens aux cultures et aux histoires différentes. Rester dans une bulle française serait une énorme erreur. On va être plus de 150 personnes entre les principaux, les assistants, les VAR. Sur le plan humain, c’est génial mais aussi sur le plan de l’arbitrage. En s’ouvrant aux autres, on découvre différents arbitrages».

À bientôt 44 ans, Turpin aborde sans doute ce rendez-vous avec une forme de recul supplémentaire. Plus apaisé, plus expérimenté aussi, l’arbitre français veut profiter pleinement de l’événement sans se laisser submerger par l’enjeu ou les émotions extrêmes qu’impose une compétition planétaire. «J’ai envie que cette Coupe du Monde soit la Coupe du Monde de la sagesse. Il y aura des moments de joie et des moments de doute. Mais je ne veux pas que mes émotions soient incontrôlables à leur paroxysme. Je veux vivre cette Coupe du Monde avec sérénité. J’ai envie de la vivre avec des émotions mais aussi de la mesure et de la tranquillité. L’âge de la raison comme on dit. Il faut qu’il y ait du plaisir. Tout le monde rêve d’être acteur d’une compétition comme celle-ci. Profitons d’un petit déj avec des collègues africains, d’un échange technique avec des collègues asiatiques», a conclu Turpin. loin des projecteurs braqués sur les stars du ballon rond, les arbitres français avancent, eux aussi, vers leur Mondial. Dans un football toujours plus rapide, technologique et exposé, François Letexier et Clément Turpin savent qu’au cœur du tumulte de la Coupe du Monde 2026, chaque coup de sifflet comptera autant qu’un but.