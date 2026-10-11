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Encore buteur, l’ancien Rennais Yassir Zabiri rejoint Kylian Mbappé et Lamine Yamal

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Yassir Zabiri @Maxppp
Santander 2-2 Valence

Yassir Zabiri n’en finit plus d’impressionner. Prêté par le Stade Rennais, l’attaquant marocain poursuit son excellente dynamique et vient encore de trouver le chemin des filets face à Valence en Liga. Avec désormais 7 buts en 8 rencontres, le jeune Lion de l’Atlas affiche des statistiques impressionnantes et rejoint Kylian Mbappé et Lamine Yamal au classement des buteurs. Une efficacité redoutable qui confirme son excellent début de saison.

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Et cette réussite intervient au meilleur moment pour Zabiri. Tout juste appelé pour la première fois en sélection marocaine lors de cette trêve internationale, l’attaquant continue de marquer des points et de confirmer sa progression. De quoi donner raison à ceux qui lui ont fait confiance et, surtout, attirer davantage l’attention sur ses performances.

Pub. le - MAJ le
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