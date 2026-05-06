LdC : Lucas Moura avait les boules après le sacre du PSG

Actuellement sous les couleurs de São Paulo (première division brésilienne), Lucas Moura est coincé à l’infirmerie depuis peu. En effet, une terrible blessure va le laisser écarter des pelouses jusqu’en 2027. Or, cela ne lui a pas empêché d’accorder un entretien à L’Équipe avant le match de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich (ce soir à 21h00). Lors de l’échange, l’ancien joueur de la capitale est revenu sur son fidèle ami brésilien, Marquinhos, puis sur le sacre en C1 la saison passée.

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« Ce fut un mélange de sentiments. J’étais très heureux pour le club, pour les supporters, mais d’un autre côté, j’avais un peu les boules et j’ai regretté de ne jamais l’avoir soulevée à mon époque. On n’est pas passé très loin. Mais après, quand j’ai vu la joie de Marquinhos, son soulagement, son bonheur, ça m’a réchauffé le cœur » a-t-il déclaré au quotidien sportif. « Je savais que cela allait arriver. Ce n’est pas simple de gagner la C1, mais à force de tenter, ça allait payer. Luis Enrique a monté une équipe énorme. J’étais trop content pour le PSG, pour Nasser (Al-Khelaïfi), pour les supporters et pour mon frère (Marquinhos). Je suis trop heureux qu’il ait pu représenter notre groupe ». Un discours poignant.

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