La presse se méfie de la menace Lamine Yamal, voilà comment le PSG influence l’Équipe de France

Lamine Yamal fait peur, encore !

Le journal Le Parisien se méfie d’un certain Lamine Yamal, à la veille de la demi-finale de Coupe du Monde entre l’Équipe de France et l’Espagne. Le prodige du Barça, qui fête ses 19 ans aujourd’hui, n’est pas encore entré à 100% dans sa Coupe du Monde. Un argument qui ne suffit pas pour que les Bleus ne s’occupent pas de Lamine Yamal, l’ailier barcelonais a déjà prouvé beaucoup de fois qu’il pouvait sortir une masterclass à tout moment. La mission est claire : stopper Yamal. Face à lui, le numéro 10 du Barça aura Lucas Digne, vétéran de l’Équipe de France, mais débutant à ce stade de la compétition et surtout dans un tel contexte. Digne devra, quoi qu’il en soit, être soutenu par son milieu, donc probablement Adrien Rabiot, et évidemment l’ailier qui commencera la rencontre, donc sûrement Désiré Doué. Lamine Yamal n’a que 19 ans aujourd’hui mais il a déjà une confiance en lui remarquable, c’est d’ailleurs lui qui a allumé la mèche avant le match en mettant la pression sur les Bleus, malgré son tournoi timide.

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Influence PSG chez les Bleus

L’impact du PSG sur cette équipe de France est clair. Paris est la meilleure équipe du monde donc forcément, elle inspire. Il y a cinq parisiens en équipe de France dont trois qui jouent très souvent, à savoir Dembélé, Doué et Barcola. Et on constate facilement l’influence du PSG comme l’explique L’Équipe, que ce soit dans les coups d’envoi envoyés en touche, la protection du point de penalty, le pressing très coordonné ou encore les corners tirés en deux temps. Paris influence cette équipe de France positivement, et on espère qu’elle l’influencera aussi par sa culture de la gagne. Il n’y a plus que deux matches à gagner pour que les Bleus soulèvent le trophée, cela fera un de plus cette saison pour les Parisiens.

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L’Angleterre prévient Messi et l’Argentine

TyC Sports n’a pas manqué d’écouter tous les talk show anglais pour rapporter les déclarations et il y en a une qui fait parler : « on va endormir Leo Messi. » Joe Cole est persuadé que l’Angleterre va éliminer l’Argentine et qu’elle va « endormir Messi ». « Je le dis maintenant : nous allons atteindre la finale de la Coupe du monde. », a-t-il ajouté, plein de confiance. Même confiance chez Micah Richards : «nous sommes trop rapides pour rivaliser avec les atouts de l’Argentine, et nous allons les battre. J’en suis absolument convaincu».