Le Real Madrid annonce le départ de David Alaba

Demain, le Real Madrid va terminer sa saison par la réception de l’Athletic Bilbao en Liga. Pour Dani Carvajal, ce sera le moment de faire ses adieux au club de sa vie. Le latéral droit ne restera pas au-delà de son contrat le 30 juin. Il va recevoir un bel hommage du Santiago-Bernabéu. Il en sera de même pour David Alaba (33 ans). Libre en juin, l’Autrichien va s’en aller. Le club merengue vient de publier un communiqué de presse pour officialiser la nouvelle.

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«Le Real Madrid C. F. et David Alaba ont convenu de mettre fin à son parcours en tant que joueur de notre club à la fin de la présente saison. Le Real Madrid souhaite exprimer sa gratitude et toute son affection à un joueur qui a fait partie d’une équipe ayant marqué l’une des périodes les plus réussies de notre histoire. David Alaba a porté notre maillot lors de 131 matchs durant 5 saisons, au cours desquelles il a remporté 11 titres : 2 Coupes d’Europe, 2 Coupes du monde des clubs, 2 Supercoupes d’Europe, 2 Ligas, 1 Coupe du Roi et 2 Supercoupes d’Espagne.Le Real Madrid souhaite à David Alaba et à sa famille tout le meilleur pour cette nouvelle étape de leur vie. Le stade Santiago Bernabéu lui rendra hommage ce samedi à l’occasion du dernier match de Liga que disputera notre équipe.» Le président Florentino Pérez a eu quelques mots pour lui. «David Alaba emporte avec lui l’affection de tout le madridisme pour son dévouement, son travail et une image emblématique de notre parcours vers la quatorzième Ligue des Champions, qui a symbolisé la célébration d’une victoire et qui fait désormais partie de l’histoire de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison.» Alaba appréciera ces jolis mots.