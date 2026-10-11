Mais jusqu’où ira le FC Barcelone d’Hansi Flick ?

Mais jusqu’où vont-ils s’arrêter ? Opposés à Getafe, les Blaugranas se sont imposés 3-0 grâce à Anthony Gordon, Gabriel Jesus et Jules Koundé. Le premier a ouvert son compteur avec le club dès la 2e minute, tandis que le Brésilien a marqué lors de sa première titularisation. Avec huit victoires en huit journées, les hommes d’Hansi Flick égalent le meilleur départ de l’histoire du club, réalisé en 2013-2014 sous les ordres de Gerardo Martino. Privé de Raphinha, le Barça peut compter sur ses recrues pour poursuivre son sans-faute. Arrivé lors du dernier mercato, Anthony Gordon a enfin débloqué son compteur sous ses nouvelles couleurs.

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L’ailier anglais a rapidement mis les siens sur la bonne voie avec une frappe déviée dès la 2e minute. Une réalisation qui confirme la bonne dynamique du joueur, déjà en confiance après la trêve internationale avec l’Angleterre. Hansi Flick n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction : «Gordon a gagné en confiance pendant la trêve avec l’Angleterre. C’est formidable qu’il ait permis notre victoire avec son but. Il nous apporte beaucoup : vitesse, contrôle, dribbles et occasions». De son côté, Gabriel Jesus a également profité de cette rencontre pour se mettre en évidence. Titularisé en l’absence de Raphinha, l’attaquant brésilien a fait le break à la 30e minute en profitant d’une erreur dans la relance de Getafe. Une première titularisation réussie pour l’ancien joueur d’Arsenal, qui s’est montré enthousiaste après la rencontre : « Être au Barça est un rêve. Jouer avec ces joueurs est très facile, parce qu’ils ont toujours le ballon. Ça facilite beaucoup les occasions pour un attaquant. Je suis prêt à marquer des buts».

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Le Barça attaque un calendrier très lourd

La profondeur de l’effectif catalan constitue un atout précieux pour maintenir ce rythme, notamment avec l’enchaînement des rencontres et les nombreuses absences à gérer. Mais au-delà de la performance des deux recrues, le Barça a surtout confirmé sa capacité à reprendre sur les mêmes bases après la trêve internationale. Avec environ 83 % de possession, les Catalans ont largement maîtrisé les débats et n’ont jamais réellement laissé Getafe espérer un retour. « Aujourd’hui, c’était très important de marquer tôt. Ça nous a donné de la confiance. Ce n’était pas facile après trois semaines de trêve », a expliqué Flick, qui ne cache pas ses ambitions : «nous voulons écrire l’histoire et tout le monde est dans la même attitude», a-t-il lâché, à deux semaines d’un Clasico très attendu contre le Real Madrid, après un choc au Parc des Princes, en Ligue des Champions.

Enfin, Jules Koundé a parachevé le succès barcelonais à la 73e minute, sur une passe décisive de Lamine Yamal. Le défenseur français a ainsi participé à une nouvelle soirée réussie pour les Blaugranas, qui restent la seule équipe des cinq grands championnats européens à afficher un bilan parfait toutes compétitions confondues. Porté par ses nouvelles recrues et un collectif déjà bien huilé, le Barça peut désormais se tourner vers son prochain rendez-vous européen face à Galatasaray, mardi, avec l’ambition de prolonger une série qui entre déjà dans l’histoire du club.