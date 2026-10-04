Équipe de France : Zinédine Zidane confirme des changements pour la Belgique

Zinédine Zidane s’apprête à effectuer plusieurs changements pour le dernier match de ce rassemblement avec l’équipe de France. Après le match nul face à l’Italie (1-1) vendredi soir au Stade de France, les Bleus retrouveront la Belgique ce lundi, et le sélectionneur français a confirmé qu’il comptait profiter de cette rencontre pour donner du temps de jeu à plusieurs joueurs. Une volonté notamment liée à son souhait de voir l’ensemble de son groupe à l’œuvre depuis le début de son mandat.

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Interrogé par Téléfoot ce dimanche matin sur une éventuelle rotation importante, Zidane a confirmé la tendance : « est-ce qu’il faut s’attendre à beaucoup de changements ? Oui, comme on l’a fait, il y a quatre matchs. Donc il y a des changements tout au long de nos matchs et il y aura encore des petits changements. Vous l’avez vu, on a joué vendredi, on est à la veille du match. Il ne faut pas faire n’importe quoi non plus sous prétexte qu’il faut gagner. On va tout faire, mais avec nos 23 joueurs. Il y aura encore quelques changements, oui. » De quoi laisser entrevoir plusieurs modifications face à une Belgique qui reste sur une large victoire contre la Turquie et voudra prendre sa revanche après sa défaite (0-1) à domicile au match aller.