Karim Benzema a rapporté 1 million d’euros à l’OL

Karim Benzema sous les couleurs d'Al-Ittihad @Maxppp

Les petits bonheurs du mercato et l’OL ne s’y attendait certainement pas. Le dernier jour du marché hivernal, Al-Hilal a réalisé un énorme coup en récupérant Karim Benzema à Al-Ittihad. Un transfert qui n’était absolument pas prévu et qui a été réalisé après le mécontentement de KB9 concernant l’offre de prolongation. Et si CR7 s’est opposé à ce transfert géré par le PIF, l’OL s’est frotté les mains.

Selon les informations du média économique Sportune, l’Olympique Lyonnais, en tant que club formateur, va recevoir un million d’euros grâce aux mécanismes de solidarité de la FIFA. La somme maximale autorisée par le règlement de la FIFA. Et avec les difficultés économiques de l’OL que l’on connaît, cette somme est plus que bienvenue.

