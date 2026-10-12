OM : le message fort de Kelyann Bezahaf après la victoire à Troyes

L’OM a enfin retrouvé le chemin de la victoire. En déplacement sur la pelouse de Troyes, ce dimanche soir, les hommes de Bruno Génésio se sont imposés (0-2) grâce à des réalisations d’Amine Harit et d’Himad Abdelli. Un succès précieux après une série de quatre défaites consécutives en Ligue 1, qui permet aux Phocéens de remonter à la 13e place du classement avec six points. Pour cette rencontre, le technicien marseillais avait notamment décidé de titulariser deux jeunes joueurs, Kelyann Bezahaf et Nouhoum Kamissoko, pour leur première apparition chez les professionnels. Bezahaf a d’ailleurs livré une prestation sérieuse pour ses débuts, avec six ballons récupérés et un tacle remarqué à la 89e minute.

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Après la rencontre, le Minot de 20 ans, Kelyann Bezahaf, s’est exprimé en zone mixte sur cette première titularisation et la confiance accordée par son entraîneur. « C’est le moment de montrer des choses, qu’on est capable d’aider cet OM-là, qui doit normalement jouer le haut de tableau », a-t-il expliqué, revenant sur le moment où il a découvert son nom dans la composition d’équipe. Malgré les difficultés traversées par le club phocéen, le défenseur se montre également optimiste pour la suite : « cette étape-là va passer très vite. On va remonter la pente, c’est passé par aujourd’hui. » Un discours qui témoigne de la volonté du jeune Marseillais de participer au redressement de son équipe, alors que cette victoire à Troyes pourrait marquer un premier tournant après plusieurs semaines compliquées.