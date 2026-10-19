PSG-Barça : les mots forts de Pedri sur Dembélé et Vitinha

Pedri était présent en conférence de presse avant ce duel entre le PSG et le FC Barcelone. Et il a été interrogé sur plusieurs joueurs du club de la capitale française, dont Ousmane Dembélé, qu’il connaît bien. « C’est un joueur qui m’a toujours beaucoup impressionné. Je le lui disais. Au PSG il a explosé et on a vu le vrai Ous. Au Barça c’était plus irrégulier. C’est un grand ami », a déclaré l’Espagnol.

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Puis, il a été questionné sur Vitinha, alors que les comparaisons entre les deux joueurs fusent sur les réseaux sociaux. « C’est un joueur différentiel, pour moi c’est un des meilleurs, si ce n’est le meilleur, quand il s’agit de jouer et de créer du jeu. Il apporte énormément au PSG. J’aime défier les meilleurs », a expliqué le numéro 8 blaugrana.