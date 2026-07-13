Erling Haaland rentre de la Coupe du Monde 2026 avec un raton laveur !

Battu 2-1 par l’Angleterre après les prolongations en quart de finale de la Coupe du Monde 2026, la Norvège est éliminée au terme d’un parcours historique. Auteur de 7 buts durant la compétition, Erling Haaland a été particulièrement brillant et a su porter son pays parmi les meilleures nations du football mondial.

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It followed me home 🦝🤣 pic.twitter.com/IwMhgv0CAb — Erling Haaland (@Erling) July 13, 2026

Revenu sur le sol norvégien avec ses coéquipiers, Erling Haaland s’est offert un cadeau pour le moins singulier. En effet, l’attaquant de Manchester City est srti de l’avion avec un raton laveur empaillé tenant entre les pattes une bouteille de whisky vide. Celle-ci aurait été achetée à Dallas d’après TV2.