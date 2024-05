Kevin De Bruyne a des touches à l’étranger

À Manchester City depuis près de 10 ans, Kevin De Bruyne (32 ans) a été le joueur majeur des Sky Blues lors des quatre derniers sacres en Premier League. Pourtant, le Belge est en fin de contrat l’année prochaine, tout comme Pep Guardiola. Manchester City a de nombreuses prolongations à gérer et celle de Kevin De Bruyne tarde. Le milieu offensif attend une proposition et pourrait avoir envie d’ailleurs selon les médias belges. En plus de l’Arabie saoudite, un autre championnat s’intéresse au numéro 17.

La suite après cette publicité

En plus d’Al-Hilal (club de Neymar) et Al-Nassr (club de Ronaldo), les États-Unis font également les yeux doux au joueur de 32 ans. Selon le média belge HLN, San Diego a contacté le camp de De Bruyne. Le joueur attendrait une proposition concrète. En partant pour l’un de ces deux championnats, il pourrait doubler, voire tripler, son salaire, déjà estimé à 25 millions d’euros par an.