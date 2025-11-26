Real Madrid : Kylian Mbappé a déjà sa statue

Le Real Madrid a franchi une nouvelle étape dans l’expérience immersive pour ses fans avec l’ouverture de «Real Madrid World», à Dubaï. Ce parc à thème plonge les visiteurs dans l’univers du Real Madrid, mêlant histoire, technologie et sensations fortes selon Radio Marca. Montagnes russes, parcours interactifs et attractions reprenant les moments emblématiques du club permettent aux fans de vivre le quotidien d’un joueur madrilène, tandis que le musée de cire rend hommage aux légendes passées et présentes, de Cristiano Ronaldo à Zinedine Zidane par exemple.

La suite après cette publicité

La grande nouveauté du parc est l’arrivée de la statue de cire de Kylian Mbappé. Le Français y est représenté en maillot blanc, prêt à sprinter, incarnant la nouvelle ère du Real Madrid. Devenu l’un des éléments les plus photographiés du parcours, Mbappé rejoint ainsi l’héritage des icônes du club, tandis que le parc propose également des espaces plus détendus, comme un restaurant à thème et un stand de churros au chocolat, pour prolonger l’expérience madrilène dans une atmosphère conviviale.