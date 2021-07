New Balance dévoile le nouveau maillot domicile de l'AS Rome !

Alors que l'Italie est sur le toit de l'Europe suite à sa victoire face à l'Angleterre en finale de l'Euro 2020 et que des milliers de supporters ont envahi la capitale italienne pour faire la fête, New Balance profite justement de cette superbe ambiance pour présenter le maillot que les hommes de José Mourinho porteront au stade olympique de Rome durant la campagne 2021-2022.

L'arrivée du Special One en terre romaine marque aussi l'arrivée de l'équipementier de Boston qui succède à Nike. En arrivant en 2014, la marque à la virgule a eu la chance de fournir les derniers maillots de la légende Francesco Totti. C'est donc un grand défi qui attend New Balance alors que le club pourrait entrer dans une nouvelle ère avec un entraîneur de ce standing sur son banc. Déjà partenaire du LOSC et du FC Porto, New Balance mise évidemment sur l'AS Rome qui pourrait lui apporter beaucoup de visibilité en Italie et il n'est donc pas question de manquer son entrée en scène. Pour sa première saison dans la capitale italienne, la marque américaine n'a donc pris aucun risque, respectant totalement les couleurs historiques du club triple champion d'Italie.

Alors que Nike avait dévoilé un maillot domicile assez original la saison dernière avec un dégradé multicolore, NB a décidé de faire dans la sobriété pour la saison 2021-2022. Dans la plus pure tradition du club de la Louve et de la ville de Rome, le rouge pourpre est au cœur de cette nouvelle tunique principale avec des rayures verticales ton sur ton. De son côté, la traditionnelle touche de jaune or se présente sur les logos du club et de l'équipementier, le bout des manches et enfin le sponsor maillot « digitalbits » qui prend la place de Qatar Airways avec qui l'AS Rome était en instance de divorce, comme nous l'évoquions en mai dernier.