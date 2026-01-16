Accord entre le Barça et Gérone pour Ter Stegen sur le point d’aboutir

Sauf rebondissement de dernière minute, Marc-André ter Stegen jouera à Gérone lors de cette seconde partie de saison. D’après la Cadena Ser, un accord est en voie de finalisation entre le FC Barcelone et son voisin pour un prêt sec du gardien allemand. Ce dernier a déjà donné son accord même si la question du salaire n’est pas définitivement tranchée.

Les négociations entamées il y a plusieurs semaines déjà sont sur le point d’aboutir. Cela permettra à l’international allemand de regagner du temps de jeu et de conserver une bonne chance d’être sélectionné par Julian Nageslmann au Mondial. Depuis la venue de Joan Garcia, le portier de 33 ans était passé numéro 2, voire numéro 3 derrière Wojciech Szczęsny.