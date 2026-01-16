Menu Rechercher
Commenter 5
Liga

Accord entre le Barça et Gérone pour Ter Stegen sur le point d’aboutir

Par Maxime Barbaud
1 min.
Marc-André ter Stegen à l'échauffement @Maxppp

Sauf rebondissement de dernière minute, Marc-André ter Stegen jouera à Gérone lors de cette seconde partie de saison. D’après la Cadena Ser, un accord est en voie de finalisation entre le FC Barcelone et son voisin pour un prêt sec du gardien allemand. Ce dernier a déjà donné son accord même si la question du salaire n’est pas définitivement tranchée.

La suite après cette publicité

Les négociations entamées il y a plusieurs semaines déjà sont sur le point d’aboutir. Cela permettra à l’international allemand de regagner du temps de jeu et de conserver une bonne chance d’être sélectionné par Julian Nageslmann au Mondial. Depuis la venue de Joan Garcia, le portier de 33 ans était passé numéro 2, voire numéro 3 derrière Wojciech Szczęsny.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Girona
Marc-André ter Stegen

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Girona Logo Girona
Marc-André ter Stegen Marc-André ter Stegen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier