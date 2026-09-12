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PSG : les mots de Khvicha Kvaratskhelia sur sa relation avec Luis Enrique

Par Jordan Pardon
1 min.

Un an et demi après son arrivée au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia a tout gagné. Après une saison dernière couronnée avec une nouvelle Ligue des Champions et un titre de meilleur joueur de la compétition (10 buts, 6 passes décisives), l’international géorgien peut désormais se permettre rêver de remporter la plus prestigieuse des récompenses individuelles : le Ballon d’Or. Une réussite qu’il doit en grande partie à son entraîneur Luis Enrique, très important à ses yeux comme il l’a exprimé au micro de France Football.

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«Nous avons une très bonne relation, nous nous respectons mutuellement. Il me pousse toujours à me dépasser, me donne des conseils pour progresser. Je peux aisément m’adresser à lui. C’est très facile d’être son joueur. Je suis très fier de lui. J’aime sa façon de travailler. Et tous ses collaborateurs sont formidables. Il suffit de les écouter et de bien faire les choses», a indiqué "Kvara".

Pub. le - MAJ le
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