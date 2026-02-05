Menu Rechercher
Commenter
SPL

Real Madrid : Vinicius Jr recalé par un club saoudien

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Vinícius Júnior sous les couleurs du Real Madrid. @Maxppp

Où jouera Vinicius Jr la saison prochaine ? La situation contractuelle de l’attaquant brésilien n’avance pas, et son contrat expire toujours en 2027. Depuis des mois déjà, les médias espagnols évoquent un intérêt très sérieux du championnat saoudien et du PIF pour la star de la Canarinha, et un départ cet été ne surprendrait pas grand monde…

La suite après cette publicité

Mais s’il signe en Arabie saoudite, ce ne sera pas à Al-Hilal. Le CEO du club, Esteve Calzada, a ainsi évoqué le cas Vinicius dans un entretien accordé à la Cadena SER et a expliqué qu’il n’a pas pour objectif de le recruter. « Dans notre cas, il n’y a pas de conversations avec Vinicius, mais quand on demande au patron de la ligue saoudienne, à chaque fois il dit qu’il va tenter de le recruter », a expliqué le dirigeant.

Pub. le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

SPL
Liga
Real Madrid
Al Hilal
Vinícius Júnior

En savoir plus sur

SPL Saudi Pro League
Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Al Hilal Logo Al Hilal
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier