Real Madrid : Vinicius Jr recalé par un club saoudien

Où jouera Vinicius Jr la saison prochaine ? La situation contractuelle de l’attaquant brésilien n’avance pas, et son contrat expire toujours en 2027. Depuis des mois déjà, les médias espagnols évoquent un intérêt très sérieux du championnat saoudien et du PIF pour la star de la Canarinha, et un départ cet été ne surprendrait pas grand monde…

Mais s’il signe en Arabie saoudite, ce ne sera pas à Al-Hilal. Le CEO du club, Esteve Calzada, a ainsi évoqué le cas Vinicius dans un entretien accordé à la Cadena SER et a expliqué qu’il n’a pas pour objectif de le recruter. « Dans notre cas, il n’y a pas de conversations avec Vinicius, mais quand on demande au patron de la ligue saoudienne, à chaque fois il dit qu’il va tenter de le recruter », a expliqué le dirigeant.