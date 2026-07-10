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Serie A

La Fiorentina va s’offrir Arthur Atta

Par Josué Cassé
Arthur Atta (Udinese) contre l'AC Milan @Maxppp

La Fiorentina touche au but pour Arthur Atta. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le club italien est sur le point de s’offrir le Français de 23 ans.

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Le montant du transfert serait de 30 M€ + bonus, avec un pourcentage sur une future revente. Pour rappel, le milieu de terrain évoluait jusqu’alors sous les couleurs de l’Udinese, où il a participé à 34 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière (6 buts, 4 passes décisives).

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