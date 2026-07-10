La Fiorentina va s’offrir Arthur Atta

La Fiorentina touche au but pour Arthur Atta. Selon les dernières informations de Fabrizio Romano, le club italien est sur le point de s’offrir le Français de 23 ans.

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Le montant du transfert serait de 30 M€ + bonus, avec un pourcentage sur une future revente. Pour rappel, le milieu de terrain évoluait jusqu’alors sous les couleurs de l’Udinese, où il a participé à 34 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière (6 buts, 4 passes décisives).