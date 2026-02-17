Ligue des Champions: Galatasaray étrille la Juventus !

Premier match des barrages aller, ce Galatasaray-Juventus promettait une rencontre ouverte et plutôt équilibrée. Et cela se traduisait dès les premières minutes, avec deux équipes se rendant coup sur coup, cherchant à attaquer plutôt qu’à maîtriser le tempo. Et cela débouchait sur deux buts coup sur coup. D’abord Galatasaray qui frappait le premier, grâce à une récupération très haute d’Osimhen, qui parvenait dans les pieds de la recrue hivernale Noa Lang. Ce dernier s’emmêlait les pinceaux face à Bremer mais Sara surgissait pour punir la Juve avec son pied gauche soyeux (1-0, 15e).

La suite après cette publicité

Trahie par la perte de balle de Yildiz, la Juve réagissait grâce à ses latéraux : centre de Cambiaso, tête de Kalulu, repoussée par Cakir dans les pieds de Koopmeiners qui n’avait plus qu’à conclure (1-1, 17e). Son premier but avec la Juventus en Ligue des Champions. Le deuxième allait suivre, avec un supplément esthétique. Après un une-deux avec McKennie, le Néerlandais envoyait une mine de son pied gauche à l’entrée de la surface, direction la lucarne (1-2, 32e). La Juve menait au score, ce qui adoucissait la mauvaise nouvelle de la sortie de Bremer, sur blessure…

Le naufrage de la Juve

Dès lors, la Vieille Dame fermait les portes et resserrait les rangs. Les Turcs avaient un mal fou à s’approcher des buts de Di Gregorio. Akgun tentait sa chance de loin, puis Sallai au deuxième poteau, faisaient planer la menace juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Galatasaray augmentait l’impact dans les duels, et le public les décibels dans les sifflets. Et cela fonctionnait très vite. Locatelli perdait bizarrement son duel aérien face à Torreira, Baris Yilmaz croisait sa frappe, que Di Gregorio ne pouvait que détourner dans les pieds d’un Noa Lang à l’affût pour conclure (2-2, 50e). Le match redevenait fou et la Juve perdait les pédales. D’abord en encaissant le 3e but, sur un coup-franc bien tiré par Sara, que Davinson Sanchez prolongeait dans le but (3-2, 59e).

La suite après cette publicité

Puis en étant réduite à 10, pour un 2e jaune récolté par Cabal, entré à la pause à la place de Cambiaso, en l’espace de 22 minutes (67e). Devant à la pause et bien en place, la Vieille Dame déraillait totalement, à l’image de Thuram qui mettait son coéquipier Kelly dans une situation délicate au cœur de la surface. L’intenable Osimhen traînait encore par là, au pressing, pour offrir un doublé à Noa Lang (4-2, 75e). Le Nigérian n’a peut-être pas marqué mais il a été décisif dans le succès de son équipe, avec en cerise sur le gâteau une énième déviation qui a régalé Boey, auteur du cinquième but (5-2, 87e). Avec ce succès probant, le club stambouliote a pris une grosse option sur la qualification avant le match retour prévu mercredi prochain. La Juve, après son immense déception en Serie A face à l’Inter, a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque. Et pourrait, comme la saison passée, sortir dès les barrages de la Ligue des Champions.