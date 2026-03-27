L’Atlético de Madrid a un plan XXL pour éloigner Julian Alvarez du FC Barcelone

Il y a un peu de mieux ces dernières semaines, mais globalement, la saison de Julian Alvarez (26 ans) reste assez décevante. L’attaquant argentin, pourtant joueur franchise de l’Atlético de Madrid, peine à se montrer au même niveau que la saison dernière. En Espagne, il se dit que l’intérêt plus que prononcé du Barça pour ses services et ces doutes autour de son avenir n’aident pas l’attaquant à se concentrer sur son jeu. Du côté du Metropolitano, ce qui se passe autour de l’Argentin commence d’ailleurs à en agacer plus d’un très sérieusement…

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Les propos du joueur après le match aller contre de huitièmes de Ligue des Champions contre Tottenham avaient d’ailleurs beaucoup fait parler. Un journaliste lui avait ainsi demandé s’il serait là la saison prochaine. « Je ne sais pas, je ne sais pas… Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait jamais », avait répondu l’Argentin, alors que les médias catalans publient des articles au quotidien sur une possible arrivée à Barcelone.

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Un gros salaire

Comme l’indique Marca, l’Atlético de Madrid ne compte pas rester les bras croisés. Le média espagnol indique ainsi que les Colchoneros vont soumettre une proposition de nouveau contrat à leur attaquant vedette. Il touche actuellement 7 millions d’euros net, et les Madrilènes sont prêts à faire monter ses émoluments aux 10 millions d’euros net par saison. De quoi faire de lui le joueur le mieux payé de l’équipe, aux côtés de Jan Oblak. Les négociations n’ont pas encore démarré, mais Julian Alvarez est déjà au courant des intentions de ses dirigeants.

Pour rappel, son contrat actuel expire en 2030, et un tel salaire ferait aussi de lui un des joueurs les mieux payés du Barça. C’est aussi un potentiel coup dur pour le Barça qui devra lui aussi revoir sa proposition à la hausse. Le média précise d’ailleurs que le joueur et son entourage sont plutôt heureux à Madrid. Tout comme il est très à l’aise dans le vestiaire de l’Atlético. Des éléments à prendre en compte qui invitent à l’optimisme du côté du Metropolitano…