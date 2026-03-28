Paris FC : Ciro Immobile veut devenir entraîneur en Italie

Recrue phare du Paris FC lors du dernier mercato hivernal, Ciro Immobile a posé ses valises dans la capitale en toute fin de mercato pour apporter son expérience au promu francilien. Après des débuts physiquement exigeants en Ligue 1, marqués par une période d’adaptation nécessaire à la France, l’ancien capitaine de la Lazio a enfin débloqué son compteur le 22 mars. Son but libérateur lors de la victoire 3-2 contre Le Havre a mis fin à une série de sept matchs de disette et affiche désormais un but en sept matchs de championnat sous ses nouvelles couleurs.

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Malgré cette nouvelle aventure sur le terrain, l’international italien prépare déjà activement l’après-carrière, comme il l’a confié lors de son passage dans le podcast Sky Calcio Unplugged. Revenant sur ses choix de carrière et ses ambitions futures, il a livré une déclaration sans détour : «quand Insigne est parti à Pescara, j’ai rencontré Verratti, mais Pescara ne m’a jamais contacté pour me recruter. Serais-je parti si je n’avais pas signé au Paris FC ? C’est l’endroit idéal pour débuter ma carrière d’entraîneur. Quand je prendrai ma retraite, je ne quitterai pas le football. J’aimerais y rester et contribuer à créer quelque chose de beau. J’aimerais entraîner. Le meilleur entraîneur que j’aie jamais eu, c’est Inzaghi ; il gère le groupe mieux que quiconque.»