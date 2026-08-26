Une énorme polémique plane autour du prochain match du FC Barcelone au Camp Nou

Le FC Barcelone s’apprête à retrouver son public au Camp Nou dans un contexte particulièrement tendu. Alors que le duel face à l’Athletic devait surtout marquer les retrouvailles du Barça avec son enceinte et permettre au club de rendre hommage à ses huit joueurs sacrés champions du monde avec l’équipe d’Espagne cet été, la soirée de jeudi pourrait finalement être rattrapée par une polémique politique et institutionnelle. Selon RAC1, le club catalan envisage désormais de suspendre cette cérémonie en raison des incidents survenus dimanche dernier à Elche, où un supporter barcelonais a été pris à partie par des policiers après le retrait d’un drapeau catalan. La décision n’est pas encore définitive et doit être prise dans les prochaines heures en concertation avec la Fédération espagnole, mais l’incertitude grandit autour d’un hommage qui devait pourtant constituer l’un des moments forts de cette première rencontre à domicile. Le Barça se retrouve ainsi face à une situation particulièrement délicate, puisqu’un événement destiné à célébrer ses internationaux espagnols risque de devenir le symbole d’un conflit qui dépasse largement le cadre sportif.

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La tension pourrait encore monter d’un cran dans les tribunes du Camp Nou. L’Assemblée nationale catalane a annoncé la distribution de 10 000 drapeaux catalans aux supporters avant le coup d’envoi du match face à l’Athletic. Cette initiative intervient directement après les incidents d’Elche et constitue une réponse assumée à l’intervention des forces de l’ordre contre des supporters barcelonais. L’organisation indépendantiste entend ainsi afficher sa solidarité avec les personnes concernées et transformer le rendez-vous de jeudi en démonstration politique. La présence massive de ces drapeaux indépendantistes pourrait toutefois compliquer considérablement l’hommage prévu aux champions du monde espagnols, dans une enceinte où la question de l’identité catalane reste historiquement très sensible. Le contraste serait particulièrement fort avec la présence attendue de joueurs comme Lamine Yamal, récemment couronnés avec la Roja. Le Barça pourrait voir sa cérémonie se retrouver au cœur d’une opposition qui n’était pas prévue au programme, alors que le club cherchait initialement à célébrer ses joueurs et à offrir une image festive pour son premier match à domicile de la saison.

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Une situation tendue

Cette décision de l’ANC intervient après une séquence particulièrement tendue autour du déplacement à Elche, rappelle le Mundo Deportivo. Des supporters du Barça ont dénoncé le comportement de la police nationale, notamment après le retrait de plusieurs bannières catalanes aux abords du stade Martínez Valero. Les images montrant un jeune supporter frappé par des agents ont rapidement provoqué de nombreuses réactions en Catalogne et suscité la colère de plusieurs groupes de supporters barcelonais. Le club a lui-même adopté une position ferme sur cet épisode et Joan Laporta a pris contact avec le mineur concerné. Depuis, la pression n’a cessé de monter et la perspective de voir 10 000 drapeaux indépendantistes apparaître au Camp Nou donne une nouvelle dimension à cette affaire. Et en ce sens, le Barça doit également prendre en compte la position de la RFEF, puisque l’hommage aux champions du monde repose sur une collaboration avec la Fédération. Une cérémonie annulée ou profondément modifiée serait forcément très symbolique, mais son maintien dans une atmosphère aussi électrique pourrait exposer le club à une nouvelle polémique.

Le FC Barcelone doit désormais trancher dans un dossier où chaque décision comporte son lot de conséquences. Maintenir l’hommage permettrait au club de préserver l’objectif initial et de célébrer ses champions du monde, mais pourrait donner lieu à une soirée particulièrement chargée sur le plan politique avec la distribution massive de drapeaux. L’annuler permettrait au Barça d’afficher sa solidarité avec le supporter victime des violences dénoncées à Elche, tout en envoyant un message fort aux institutions espagnoles, mais priverait Lamine Yamal et les autres internationaux barcelonais d’une reconnaissance prévue depuis plusieurs semaines. La décision finale devrait être prise rapidement, en accord avec la Fédération espagnole, alors que l’attention se porte déjà sur les tribunes du Camp Nou. Le match face à l’Athletic pourrait finalement devenir le théâtre d’une nouvelle démonstration de la profonde tension qui entoure aujourd’hui les relations entre le club catalan, ses supporters et certaines institutions espagnoles.